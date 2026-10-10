Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 10 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 13 ottobre 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 16 38 53 21 55 Cagliari 21 66 30 55 62 Firenze 30 75 23 10 68 Genova 68 31 16 64 63 Milano 20 5 11 17 64 Napoli 30 74 82 78 77 Palermo 17 15 50 80 44 Roma 5 32 59 39 66 Torino 31 59 56 29 20 Venezia 11 66 7 61 88 Nazionale 18 52 1 28 13

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto:

Numero Oro:

Doppio Oro:

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 110 estrazioni.

Bari 21 (105) Cagliari 11 (77) Firenze 66 (110) Genova 21 (92) Milano 26 (53) Napoli 17 (70) Palermo 16 (67) Roma 13 (96) Torino 25 (101) Venezia 67 (73) Nazionale 29 (65)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 22 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 22 edizioni del concorso.

Bari 24 (22) Cagliari 31 (19) Firenze 71 (20) Genova 43 (21) Milano 19 (20) Napoli 7 (21) Palermo 14 (22) Roma 67 (19) Torino 67 (20) Venezia 85 (21) Nazionale 18 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 9 ottobre 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 38,8 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra monstre di 223 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (provincia di Lecco).

Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: