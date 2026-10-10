Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 10 ottobre 2026: numeri vincenti e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 10 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 13 ottobre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|16
|38
|53
|21
|55
|Cagliari
|21
|66
|30
|55
|62
|Firenze
|30
|75
|23
|10
|68
|Genova
|68
|31
|16
|64
|63
|Milano
|20
|5
|11
|17
|64
|Napoli
|30
|74
|82
|78
|77
|Palermo
|17
|15
|50
|80
|44
|Roma
|5
|32
|59
|39
|66
|Torino
|31
|59
|56
|29
|20
|Venezia
|11
|66
|7
|61
|88
|Nazionale
|18
|52
|1
|28
|13
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente:
- Numero Jolly:
- Numero Superstar:
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto:
- Numero Oro:
- Doppio Oro:
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 110 estrazioni.
|Bari
|21 (105)
|Cagliari
|11 (77)
|Firenze
|66 (110)
|Genova
|21 (92)
|Milano
|26 (53)
|Napoli
|17 (70)
|Palermo
|16 (67)
|Roma
|13 (96)
|Torino
|25 (101)
|Venezia
|67 (73)
|Nazionale
|29 (65)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 22 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 22 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (22)
|Cagliari
|31 (19)
|Firenze
|71 (20)
|Genova
|43 (21)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|7 (21)
|Palermo
|14 (22)
|Roma
|67 (19)
|Torino
|67 (20)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|18 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 9 ottobre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 38,8 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra monstre di 223 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (provincia di Lecco).
Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: