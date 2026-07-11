Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 11 luglio 2026: numeri vincenti e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 11 luglio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 14 luglio 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|42
|14
|74
|44
|5
|Cagliari
|81
|77
|15
|50
|53
|Firenze
|81
|12
|77
|67
|64
|Genova
|49
|32
|61
|33
|17
|Milano
|53
|24
|41
|83
|38
|Napoli
|31
|2
|68
|25
|74
|Palermo
|27
|90
|75
|40
|10
|Roma
|52
|68
|56
|78
|37
|Torino
|54
|33
|64
|42
|5
|Venezia
|49
|70
|73
|16
|6
|Nazionale
|2
|58
|6
|70
|84
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 7 61 6 47 49 10
- Numero Jolly: 5
- Numero Superstar: 62
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 12 14 15 24 27 31 32 33 42 49 52 53 54 68 70 74 77 81 90
- Numero Oro: 42
- Doppio Oro: 42 14
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 140 estrazioni.
|Bari
|67 (128)
|Cagliari
|19 (59)
|Firenze
|53 (64)
|Genova
|63 (69)
|Milano
|65 (73)
|Napoli
|40 (140)
|Palermo
|61 (68)
|Roma
|66 (59)
|Torino
|49 (117)
|Venezia
|31 (86)
|Nazionale
|49 (85)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 49 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 85 edizioni del concorso.
|Bari
|67 (128)
|Cagliari
|19 (59)
|Firenze
|53 (64)
|Genova
|63 (69)
|Milano
|65 (73)
|Napoli
|40 (140)
|Palermo
|61 (68)
|Roma
|66 (59)
|Torino
|49 (117)
|Venezia
|31 (86)
|Nazionale
|49 (85)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 10 luglio 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 192,7 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: