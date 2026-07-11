Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 11 luglio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 14 luglio 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 42 14 74 44 5 Cagliari 81 77 15 50 53 Firenze 81 12 77 67 64 Genova 49 32 61 33 17 Milano 53 24 41 83 38 Napoli 31 2 68 25 74 Palermo 27 90 75 40 10 Roma 52 68 56 78 37 Torino 54 33 64 42 5 Venezia 49 70 73 16 6 Nazionale 2 58 6 70 84

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 7 61 6 47 49 10

Numero Jolly: 5

Numero Superstar: 62

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 12 14 15 24 27 31 32 33 42 49 52 53 54 68 70 74 77 81 90

Numero Oro: 42

Doppio Oro: 42 14

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 140 estrazioni.

Bari 67 (128) Cagliari 19 (59) Firenze 53 (64) Genova 63 (69) Milano 65 (73) Napoli 40 (140) Palermo 61 (68) Roma 66 (59) Torino 49 (117) Venezia 31 (86) Nazionale 49 (85)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 49 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 85 edizioni del concorso.

Bari 67 (128) Cagliari 19 (59) Firenze 53 (64) Genova 63 (69) Milano 65 (73) Napoli 40 (140) Palermo 61 (68) Roma 66 (59) Torino 49 (117) Venezia 31 (86) Nazionale 49 (85)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 10 luglio 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 192,7 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: