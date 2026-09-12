Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 12 settembre 2026: numeri ritardatari e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 12 settembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 15 settembre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|5
|11
|16
|14
|71
|Cagliari
|45
|40
|73
|1
|53
|Firenze
|48
|50
|34
|45
|63
|Genova
|20
|72
|52
|75
|56
|Milano
|44
|59
|7
|49
|69
|Napoli
|38
|5
|68
|3
|87
|Palermo
|52
|14
|58
|90
|37
|Roma
|66
|6
|31
|10
|77
|Torino
|60
|70
|32
|10
|62
|Venezia
|26
|88
|64
|14
|4
|Nazionale
|62
|70
|1
|80
|55
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 40 14 3 7 78 81
- Numero Jolly: 1
- Numero Superstar: 54
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto:
- Numero Oro: 5
- Doppio Oro: 11
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.948.532 euro con i premi del Superenalotto;
- 827.691 euro con i premi Superstar;
- 593.845 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Categoria
|Numero di vincite
|Quote
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|18
|€ 10.512,88
|punti 4
|821
|€ 234,31
|punti 3
|30.064
|€ 19,28
|punti 2
|423.731
|€ 4,69
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 164 estrazioni.
|Bari
|67 (164)
|Cagliari
|11 (61)
|Firenze
|66 (94)
|Genova
|21 (76)
|Milano
|57 (68)
|Napoli
|11 (68)
|Palermo
|13 (91)
|Roma
|13 (80)
|Torino
|25 (85)
|Venezia
|31 (122)
|Nazionale
|78 (96)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|59 (19)
|Firenze
|56 (21)
|Genova
|43 (21)
|Milano
|19 (21)
|Napoli
|16 (21)
|Palermo
|14 (22)
|Roma
|67 (18)
|Torino
|84 (20)
|Venezia
|89 (21)
|Nazionale
|18 (20)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 11 settembre.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta proprio ieri 11 settembre.
Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: