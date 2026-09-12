Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 12 settembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 15 settembre 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 5 11 16 14 71 Cagliari 45 40 73 1 53 Firenze 48 50 34 45 63 Genova 20 72 52 75 56 Milano 44 59 7 49 69 Napoli 38 5 68 3 87 Palermo 52 14 58 90 37 Roma 66 6 31 10 77 Torino 60 70 32 10 62 Venezia 26 88 64 14 4 Nazionale 62 70 1 80 55

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 40 14 3 7 78 81

Numero Jolly: 1

Numero Superstar: 54

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto:

Numero Oro: 5

Doppio Oro: 11

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.948.532 euro con i premi del Superenalotto;

827.691 euro con i premi Superstar;

593.845 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Categoria Numero di vincite Quote punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 18 € 10.512,88 punti 4 821 € 234,31 punti 3 30.064 € 19,28 punti 2 423.731 € 4,69

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 164 estrazioni.

Bari 67 (164) Cagliari 11 (61) Firenze 66 (94) Genova 21 (76) Milano 57 (68) Napoli 11 (68) Palermo 13 (91) Roma 13 (80) Torino 25 (85) Venezia 31 (122) Nazionale 78 (96)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 24 (23) Cagliari 59 (19) Firenze 56 (21) Genova 43 (21) Milano 19 (21) Napoli 16 (21) Palermo 14 (22) Roma 67 (18) Torino 84 (20) Venezia 89 (21) Nazionale 18 (20)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 11 settembre.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta proprio ieri 11 settembre.

Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: