Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 14 febbraio 2026: numeri ritardatari e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 14 febbraio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 55 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 112 estrazioni.
|Bari
|41 (71)
|Cagliari
|55 (112)
|Firenze
|16 (92)
|Genova
|34 (99)
|Milano
|55 (87)
|Napoli
|3 (86)
|Palermo
|85 (63)
|Roma
|81 (78)
|Torino
|18 (108)
|Venezia
|24 (84)
|Nazionale
|27 (92)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 57 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 24 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (20)
|Cagliari
|16 (19)
|Firenze
|71 (20)
|Genova
|43 (20)
|Milano
|70 (24)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|26 (22)
|Roma
|57 (24)
|Torino
|59 (21)
|Venezia
|67 (18)
|Nazionale
|32 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 13 febbraio 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 121 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: