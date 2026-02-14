Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 14 febbraio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 55 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 112 estrazioni.

Bari 41 (71) Cagliari 55 (112) Firenze 16 (92) Genova 34 (99) Milano 55 (87) Napoli 3 (86) Palermo 85 (63) Roma 81 (78) Torino 18 (108) Venezia 24 (84) Nazionale 27 (92)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 57 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 24 edizioni del concorso.

Bari 72 (20) Cagliari 16 (19) Firenze 71 (20) Genova 43 (20) Milano 70 (24) Napoli 9 (21) Palermo 26 (22) Roma 57 (24) Torino 59 (21) Venezia 67 (18) Nazionale 32 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 13 febbraio 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 121 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: