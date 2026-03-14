Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 14 marzo 2026: numeri ritardatari e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 14 marzo 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 55 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 128 estrazioni.
|Bari
|41 (87)
|Cagliari
|55 (128)
|Firenze
|47 (77)
|Genova
|70 (65)
|Milano
|45 (77)
|Napoli
|40 (72)
|Palermo
|46 (69)
|Roma
|81 (94)
|Torino
|40 (78)
|Venezia
|65 (58)
|Nazionale
|22 (79)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 57 sulla ruota di Roma, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|22 (20)
|Cagliari
|87 (19)
|Firenze
|72 (19)
|Genova
|43 (20)
|Milano
|70 (22)
|Napoli
|9 (22)
|Palermo
|62 (21)
|Roma
|57 (24)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|67 (19)
|Nazionale
|32 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 13 marzo 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 134,6 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: