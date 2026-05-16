Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 16 maggio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 19 maggio 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 84 57 9 22 60 Cagliari 52 58 80 57 76 Firenze 50 15 63 58 60 Genova 8 30 61 75 55 Milano 82 68 29 16 10 Napoli 86 46 15 33 65 Palermo 46 29 73 74 37 Roma 30 15 2 87 52 Torino 15 62 82 52 67 Venezia 58 85 40 35 48 Nazionale 16 51 56 71 17

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 69 89 90 12 60 7

Numero Jolly: 59

Numero Superstar: 36

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 8 9 15 29 30 46 50 52 57 58 61 62 63 68 73 80 82 84 85 86

Numero Oro: 84

Doppio Oro: 84 57

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

– euro con i premi del Superenalotto;

-euro con i premi Superstar;

X euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 3 73.018,18 € Punti 4 1205 184,84 € Punti 3 37.923 17,70 € Punti 2 507.079 5,00 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 106 estrazioni.

Bari 67 (96) Cagliari 41 (101) Firenze 33 (82) Genova 66 (81) Milano 77 (78) Napoli 40 (106) Palermo 90 (76) Roma 17 (84) Torino 65 (84) Venezia 79 (83) Nazionale 79 (71)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stessa frequenza anche per il 16 sulla ruota di Napoli e il 57 sulla ruota di Roma.

Bari 1 (22) Cagliari 59 (19) Firenze 72 (20) Genova 43 (20) Milano 19 (19) Napoli 16 (23) Palermo 25 (21) Roma 57 (23) Torino 27 (19) Venezia 53 (20) Nazionale 32 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 15 maggio 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 165,5 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: