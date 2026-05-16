Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 16 maggio 2026: numeri vincenti, quote, jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 16 maggio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 19 maggio 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|84
|57
|9
|22
|60
|Cagliari
|52
|58
|80
|57
|76
|Firenze
|50
|15
|63
|58
|60
|Genova
|8
|30
|61
|75
|55
|Milano
|82
|68
|29
|16
|10
|Napoli
|86
|46
|15
|33
|65
|Palermo
|46
|29
|73
|74
|37
|Roma
|30
|15
|2
|87
|52
|Torino
|15
|62
|82
|52
|67
|Venezia
|58
|85
|40
|35
|48
|Nazionale
|16
|51
|56
|71
|17
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 69 89 90 12 60 7
- Numero Jolly: 59
- Numero Superstar: 36
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 8 9 15 29 30 46 50 52 57 58 61 62 63 68 73 80 82 84 85 86
- Numero Oro: 84
- Doppio Oro: 84 57
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- – euro con i premi del Superenalotto;
- -euro con i premi Superstar;
- X euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|3
|73.018,18 €
|Punti 4
|1205
|184,84 €
|Punti 3
|37.923
|17,70 €
|Punti 2
|507.079
|5,00 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 106 estrazioni.
|Bari
|67 (96)
|Cagliari
|41 (101)
|Firenze
|33 (82)
|Genova
|66 (81)
|Milano
|77 (78)
|Napoli
|40 (106)
|Palermo
|90 (76)
|Roma
|17 (84)
|Torino
|65 (84)
|Venezia
|79 (83)
|Nazionale
|79 (71)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stessa frequenza anche per il 16 sulla ruota di Napoli e il 57 sulla ruota di Roma.
|Bari
|1 (22)
|Cagliari
|59 (19)
|Firenze
|72 (20)
|Genova
|43 (20)
|Milano
|19 (19)
|Napoli
|16 (23)
|Palermo
|25 (21)
|Roma
|57 (23)
|Torino
|27 (19)
|Venezia
|53 (20)
|Nazionale
|32 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 15 maggio 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 165,5 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: