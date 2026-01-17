Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 17 gennaio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 153 estrazioni.

Bari 20 (122) Cagliari 55 (96) Firenze 42 (153) Genova 34 (83) Milano 73 (85) Napoli 3 (70) Palermo 52 (72) Roma 81 (62) Torino 89 (104) Venezia 83 (74) Nazionale 6 (96)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 57 sulla ruota di Roma, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 72 (21) Cagliari 69 (18) Firenze 21 (20) Genova 59 (19) Milano 70 (23) Napoli 38 (20) Palermo 25 (22) Roma 57 (25) Torino 59 (20) Venezia 81 (18) Nazionale 18 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 16 gennaio 2026.

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

3.127.226 euro con i premi del Superenalotto;

803.828 euro con i premi Superstar;

637.952 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 0 Punti 5+1 0 0 Punti 5 2 102.722,65 € Punti 4 814 255,96 € Punti 3 25.934 24,25 € Punti 2 416.906 5,00 €

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 107,4 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: