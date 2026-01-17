Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 17 gennaio 2026: numeri vincenti, quote, jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 17 gennaio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 153 estrazioni.
|Bari
|20 (122)
|Cagliari
|55 (96)
|Firenze
|42 (153)
|Genova
|34 (83)
|Milano
|73 (85)
|Napoli
|3 (70)
|Palermo
|52 (72)
|Roma
|81 (62)
|Torino
|89 (104)
|Venezia
|83 (74)
|Nazionale
|6 (96)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 57 sulla ruota di Roma, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (21)
|Cagliari
|69 (18)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|59 (19)
|Milano
|70 (23)
|Napoli
|38 (20)
|Palermo
|25 (22)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|81 (18)
|Nazionale
|18 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 16 gennaio 2026.
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 3.127.226 euro con i premi del Superenalotto;
- 803.828 euro con i premi Superstar;
- 637.952 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|0
|Punti 5+1
|0
|0
|Punti 5
|2
|102.722,65 €
|Punti 4
|814
|255,96 €
|Punti 3
|25.934
|24,25 €
|Punti 2
|416.906
|5,00 €
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 107,4 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: