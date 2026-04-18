Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 18 aprile 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 21 aprile 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 42 44 87 52 39 Cagliari 20 58 64 90 31 Firenze 37 23 45 36 62 Genova 34 11 75 81 10 Milano 46 44 71 59 85 Napoli 69 24 75 86 20 Palermo 85 60 81 28 9 Roma 56 71 6 31 49 Torino 5 15 32 31 82 Venezia 1 32 27 12 50 Nazionale 59 6 77 9 18

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 22 33 11 68 28 77

Numero Jolly: 9

Numero Superstar: 70

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 5 11 15 20 23 24 32 34 37 42 44 46 56 58 60 69 71 85 87

Numero Oro: 42

Doppio Oro: 42 44

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

3.250.854 euro con i premi del Superenalotto;

895.568 euro con i premi Superstar;

645.930 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 15 14.073,27 € Punti 4 1201 178,67 € Punti 3 32.579 19,85 € Punti 2 435.696 5,00 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 95 estrazioni.

Bari 41 (95) Cagliari 41 (73) Firenze 47 (85) Genova 70 (73) Milano 45 (85) Napoli 40 (80) Palermo 46 (77) Roma 80 (78) Torino 65 (58) Venezia 65 (66) Nazionale 22 (87)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 22 (20) Cagliari 87 (19) Firenze 72 (21) Genova 43 (20) Milano 70 (22) Napoli 9 (21) Palermo 62 (23) Roma 57 (25) Torino 27 (20) Venezia 66 (20) Nazionale 32 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 17 aprile 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: