Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 18 aprile 2026: numeri vincenti, quote, jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 18 aprile 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 21 aprile 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|42
|44
|87
|52
|39
|Cagliari
|20
|58
|64
|90
|31
|Firenze
|37
|23
|45
|36
|62
|Genova
|34
|11
|75
|81
|10
|Milano
|46
|44
|71
|59
|85
|Napoli
|69
|24
|75
|86
|20
|Palermo
|85
|60
|81
|28
|9
|Roma
|56
|71
|6
|31
|49
|Torino
|5
|15
|32
|31
|82
|Venezia
|1
|32
|27
|12
|50
|Nazionale
|59
|6
|77
|9
|18
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 22 33 11 68 28 77
- Numero Jolly: 9
- Numero Superstar: 70
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 5 11 15 20 23 24 32 34 37 42 44 46 56 58 60 69 71 85 87
- Numero Oro: 42
- Doppio Oro: 42 44
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 3.250.854 euro con i premi del Superenalotto;
- 895.568 euro con i premi Superstar;
- 645.930 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|15
|14.073,27 €
|Punti 4
|1201
|178,67 €
|Punti 3
|32.579
|19,85 €
|Punti 2
|435.696
|5,00 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 95 estrazioni.
|Bari
|41 (95)
|Cagliari
|41 (73)
|Firenze
|47 (85)
|Genova
|70 (73)
|Milano
|45 (85)
|Napoli
|40 (80)
|Palermo
|46 (77)
|Roma
|80 (78)
|Torino
|65 (58)
|Venezia
|65 (66)
|Nazionale
|22 (87)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|22 (20)
|Cagliari
|87 (19)
|Firenze
|72 (21)
|Genova
|43 (20)
|Milano
|70 (22)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (23)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|27 (20)
|Venezia
|66 (20)
|Nazionale
|32 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 17 aprile 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: