Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 18 luglio 2026: numeri ritardatari e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 18 luglio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 144 estrazioni.
|Bari
|67 (132)
|Cagliari
|19 (63)
|Firenze
|53 (68)
|Genova
|63 (73)
|Milano
|65 (77)
|Napoli
|40 (144)
|Palermo
|61 (72)
|Roma
|73 (52)
|Torino
|49 (121)
|Venezia
|31 (90)
|Nazionale
|49 (89)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 16 sulla ruota di Napoli, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (24)
|Cagliari
|59 (19)
|Firenze
|72 (22)
|Genova
|43 (20)
|Milano
|86 (17)
|Napoli
|16 (25)
|Palermo
|26 (23)
|Roma
|67 (19)
|Torino
|5 (20)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|32 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 17 luglio 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 196,1 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: