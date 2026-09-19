Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 19 settembre 2026: numeri ritardatari e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 19 settembre 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 168 estrazioni.
|Bari
|67 (168)
|Cagliari
|11 (65)
|Firenze
|66 (98)
|Genova
|21 (80)
|Milano
|57 (72)
|Napoli
|11 (72)
|Palermo
|83 (98)
|Roma
|68 (78)
|Torino
|13 (84)
|Venezia
|68 (66)
|Nazionale
|85 (70)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (20)
|Cagliari
|69 (18)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|59 (18)
|Milano
|70 (25)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (21)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|19 (18)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 18 settembre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 29,5 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra monstre di 223 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 11 settembre 2025 a La Valletta Brianza (provincia di Lecco).
Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: