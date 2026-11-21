Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 21 novembre 2026: numeri vincenti e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 21 novembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 24 novembre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|53
|40
|36
|42
|81
|Cagliari
|67
|59
|53
|68
|5
|Firenze
|60
|70
|23
|79
|88
|Genova
|47
|81
|37
|41
|53
|Milano
|89
|71
|80
|32
|52
|Napoli
|79
|44
|2
|19
|7
|Palermo
|89
|45
|75
|50
|27
|Roma
|85
|73
|81
|5
|45
|Torino
|39
|11
|68
|82
|9
|Venezia
|84
|45
|55
|33
|11
|Nazionale
|82
|42
|1
|76
|30
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 30 12 56 75 88 62
- Numero Jolly: 55
- Numero Superstar: 58
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 11 23 36 39 40 44 45 47 53 59 60 67 70 71 73 79 81 84 85 89
- Numero Oro: 53
- Doppio Oro: 53 40
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 25 sulla ruota di Torino, che non esce da ben 125 estrazioni.
|Bari
|85 (94)
|Cagliari
|11 (101)
|Firenze
|18 (78)
|Genova
|21 (116)
|Milano
|26 (77)
|Napoli
|17 (94)
|Palermo
|67 (83)
|Roma
|13 (120)
|Torino
|25 (125)
|Venezia
|60 (83)
|Nazionale
|29 (89)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stesso numero di concorsi anche per il 14 sulla ruota di Palermo.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|31 (19)
|Firenze
|72 (19)
|Genova
|43 (22)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|7 (21)
|Palermo
|14 (23)
|Roma
|66 (18)
|Torino
|21 (21)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|18 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 20 novembre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 57,4 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).
Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: