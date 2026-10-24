Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 24 ottobre 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 24 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 27 ottobre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|35
|47
|84
|9
|72
|Cagliari
|77
|70
|12
|34
|25
|Firenze
|36
|64
|15
|34
|23
|Genova
|83
|69
|12
|85
|78
|Milano
|13
|29
|19
|62
|66
|Napoli
|3
|28
|22
|43
|80
|Palermo
|17
|40
|14
|29
|72
|Roma
|35
|70
|3
|33
|90
|Torino
|57
|52
|75
|62
|42
|Venezia
|82
|43
|14
|1
|45
|Nazionale
|63
|89
|32
|41
|67
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 50 32 80 73 17 11
- Numero Jolly: 62
- Numero Superstar: 24
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 3 12 13 17 28 29 35 36 40 43 47 52 57 64 69 70 77 82 83 84
- Numero Oro: 35
- Doppio Oro: 35 47
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.738.285 euro con i premi del Superenalotto;
- 848.756 euro con i premi Superstar;
- 588.807 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|5
|37.509,78 €
|Punti 4
|701
|272,98 €
|Punti 3
|22.539
|22,52 €
|Punti 2
|351.217
|5,08 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 25 sulla ruota di Torino, che non esce da ben 109 estrazioni.
|Bari
|85 (78)
|Cagliari
|11 (85)
|Firenze
|18 (62)
|Genova
|21 (100)
|Milano
|26 (61)
|Napoli
|17 (78)
|Palermo
|67 (67)
|Roma
|13 (104)
|Torino
|25 (109)
|Venezia
|60 (67)
|Nazionale
|29 (73)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stesso numero di concorsi anche per il 14 sulla ruota di Palermo.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|31 (19)
|Firenze
|72 (19)
|Genova
|43 (22)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|7 (21)
|Palermo
|14 (23)
|Roma
|66 (18)
|Torino
|21 (21)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|18 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 23 ottobre.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 45 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: