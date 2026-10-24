Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 24 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 27 ottobre 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 35 47 84 9 72 Cagliari 77 70 12 34 25 Firenze 36 64 15 34 23 Genova 83 69 12 85 78 Milano 13 29 19 62 66 Napoli 3 28 22 43 80 Palermo 17 40 14 29 72 Roma 35 70 3 33 90 Torino 57 52 75 62 42 Venezia 82 43 14 1 45 Nazionale 63 89 32 41 67

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 50 32 80 73 17 11

Numero Jolly: 62

Numero Superstar: 24

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 3 12 13 17 28 29 35 36 40 43 47 52 57 64 69 70 77 82 83 84

Numero Oro: 35

Doppio Oro: 35 47

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.738.285 euro con i premi del Superenalotto;

848.756 euro con i premi Superstar;

588.807 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 5 37.509,78 € Punti 4 701 272,98 € Punti 3 22.539 22,52 € Punti 2 351.217 5,08 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 25 sulla ruota di Torino, che non esce da ben 109 estrazioni.

Bari 85 (78) Cagliari 11 (85) Firenze 18 (62) Genova 21 (100) Milano 26 (61) Napoli 17 (78) Palermo 67 (67) Roma 13 (104) Torino 25 (109) Venezia 60 (67) Nazionale 29 (73)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stesso numero di concorsi anche per il 14 sulla ruota di Palermo.

Bari 24 (23) Cagliari 31 (19) Firenze 72 (19) Genova 43 (22) Milano 19 (20) Napoli 7 (21) Palermo 14 (23) Roma 66 (18) Torino 21 (21) Venezia 85 (21) Nazionale 18 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 23 ottobre.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 45 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: