Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 26 settembre 2026: numeri vincenti e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 26 settembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 29 settembre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|75
|14
|11
|34
|26
|Cagliari
|8
|59
|38
|54
|49
|Firenze
|30
|15
|37
|24
|17
|Genova
|8
|19
|51
|74
|72
|Milano
|18
|6
|57
|54
|87
|Napoli
|25
|16
|85
|56
|78
|Palermo
|15
|90
|28
|88
|57
|Roma
|53
|18
|40
|4
|64
|Torino
|21
|10
|59
|18
|35
|Venezia
|86
|66
|18
|87
|32
|Nazionale
|18
|36
|79
|49
|16
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 52 54 64 78 55 68
- Numero Jolly: 31
- Numero Superstar: 6
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 6 8 10 11 14 15 16 18 19 21 25 30 37 38 53 59 66 75 86 90
- Numero Oro: 75
- Doppio Oro: 75 14
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 102 estrazioni.
|Bari
|21 (97)
|Cagliari
|11 (69)
|Firenze
|66 (102)
|Genova
|21 (84)
|Milano
|84 (68)
|Napoli
|11 (76)
|Palermo
|68 (82)
|Roma
|13 (88)
|Torino
|25 (93)
|Venezia
|68 (70)
|Nazionale
|85 (74)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 14 sulla ruota di Palermo, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (22)
|Cagliari
|59 (19)
|Firenze
|56 (21)
|Genova
|43 (21)
|Milano
|19 (19)
|Napoli
|16 (20)
|Palermo
|14 (23)
|Roma
|4 (19)
|Torino
|35 (20)
|Venezia
|85 (20)
|Nazionale
|18 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 25 settembre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 32,6 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: