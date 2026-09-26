Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 26 settembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 29 settembre 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 75 14 11 34 26 Cagliari 8 59 38 54 49 Firenze 30 15 37 24 17 Genova 8 19 51 74 72 Milano 18 6 57 54 87 Napoli 25 16 85 56 78 Palermo 15 90 28 88 57 Roma 53 18 40 4 64 Torino 21 10 59 18 35 Venezia 86 66 18 87 32 Nazionale 18 36 79 49 16

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 52 54 64 78 55 68

Numero Jolly: 31

Numero Superstar: 6

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 6 8 10 11 14 15 16 18 19 21 25 30 37 38 53 59 66 75 86 90

Numero Oro: 75

Doppio Oro: 75 14

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 102 estrazioni.

Bari 21 (97) Cagliari 11 (69) Firenze 66 (102) Genova 21 (84) Milano 84 (68) Napoli 11 (76) Palermo 68 (82) Roma 13 (88) Torino 25 (93) Venezia 68 (70) Nazionale 85 (74)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 14 sulla ruota di Palermo, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 24 (22) Cagliari 59 (19) Firenze 56 (21) Genova 43 (21) Milano 19 (19) Napoli 16 (20) Palermo 14 (23) Roma 4 (19) Torino 35 (20) Venezia 85 (20) Nazionale 18 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 25 settembre 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 32,6 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: