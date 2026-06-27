Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 27 giugno 2026: numeri ritardatari e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 27 giugno 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 120 estrazioni.
|Bari
|67 (120)
|Cagliari
|19 (51)
|Firenze
|17 (64)
|Genova
|4 (74)
|Milano
|63 (69)
|Napoli
|40 (132)
|Palermo
|61 (60)
|Roma
|77 (75)
|Torino
|49 (109)
|Venezia
|31 (78)
|Nazionale
|58 (80)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stessa frequenza per Napoli e Palermo, con il 16 e il 26.
|Bari
|24 (22)
|Cagliari
|87 (18)
|Firenze
|72 (22)
|Genova
|43 (20)
|Milano
|19 (19)
|Napoli
|16 (23)
|Palermo
|26 (23)
|Roma
|67 (20)
|Torino
|84 (19)
|Venezia
|53 (20)
|Nazionale
|32 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 26 giugno 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 185,8 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: