Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 27 settembre 2025: i numeri vincenti e il jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 27 settembre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 23 settembre 2025.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Ruota 1º 2º 3º 4º 5º Bari 38 55 18 54 58 Cagliari 15 58 62 51 78 Firenze 1 10 50 21 20 Genova 66 33 51 3 4 Milano 1 74 66 42 26 Napoli 80 60 31 17 22 Palermo 42 26 72 68 48 Roma 57 62 79 89 56 Torino 1 28 27 32 85 Venezia 18 23 28 70 81 Nazionale 36 78 2 52 65

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 25 68 21 27 10 9

Numero Jolly: 54

Numero Superstar: 6

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 10 15 18 23 26 28 33 38 42 50 51 55 57 58 60 62 66 74 80

Numero Oro: 38

Doppio Oro: 38 55

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 102 estrazioni.

Bari 82 (93) Cagliari 42 (102) Firenze 42 (89) Genova 56 (66) Milano 25 (92) Napoli 25 (63) Palermo 59 (83) Roma 63 (75) Torino 7 (73) Venezia 5 (89) Nazionale 82 (102)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 49 (20) Cagliari 90 (21) Firenze 21 (19) Genova 20 (19) Milano 86 (24) Napoli 11 (22) Palermo 62 (23) Roma 79 (20) Torino 49 (20) Venezia 45 (25) Nazionale 67 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto del 26 settembre 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 54,8 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: