Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 27 settembre 2025: i numeri vincenti e il jackpot
Scopri i numeri del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto di oggi sabato 27 settembre 2025
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 27 settembre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 23 settembre 2025.
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Ruota
|1º
|2º
|3º
|4º
|5º
|Bari
|38
|55
|18
|54
|58
|Cagliari
|15
|58
|62
|51
|78
|Firenze
|1
|10
|50
|21
|20
|Genova
|66
|33
|51
|3
|4
|Milano
|1
|74
|66
|42
|26
|Napoli
|80
|60
|31
|17
|22
|Palermo
|42
|26
|72
|68
|48
|Roma
|57
|62
|79
|89
|56
|Torino
|1
|28
|27
|32
|85
|Venezia
|18
|23
|28
|70
|81
|Nazionale
|36
|78
|2
|52
|65
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 25 68 21 27 10 9
- Numero Jolly: 54
- Numero Superstar: 6
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 10 15 18 23 26 28 33 38 42 50 51 55 57 58 60 62 66 74 80
- Numero Oro: 38
- Doppio Oro: 38 55
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 102 estrazioni.
|Bari
|82 (93)
|Cagliari
|42 (102)
|Firenze
|42 (89)
|Genova
|56 (66)
|Milano
|25 (92)
|Napoli
|25 (63)
|Palermo
|59 (83)
|Roma
|63 (75)
|Torino
|7 (73)
|Venezia
|5 (89)
|Nazionale
|82 (102)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|49 (20)
|Cagliari
|90 (21)
|Firenze
|21 (19)
|Genova
|20 (19)
|Milano
|86 (24)
|Napoli
|11 (22)
|Palermo
|62 (23)
|Roma
|79 (20)
|Torino
|49 (20)
|Venezia
|45 (25)
|Nazionale
|67 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto del 26 settembre 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 54,8 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: