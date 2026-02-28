Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 28 febbraio 2026: numeri ritardatari e jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 28 febbraio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 55 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 120 estrazioni.

Bari 41 (79) Cagliari 55 (120) Firenze 16 (98) Genova 34 (107) Milano 45 (67) Napoli 84 (75) Palermo 46 (59) Roma 81 (86) Torino 40 (70) Venezia 48 (58) Nazionale 27 (100)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 72 (20) Cagliari 69 (18) Firenze 21 (20) Genova 59 (18) Milano 70 (25) Napoli 9 (21) Palermo 62 (21) Roma 57 (25) Torino 59 (20) Venezia 19 (18) Nazionale 18 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 27 febbraio 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 127,8 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

