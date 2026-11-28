Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 28 novembre 2026: numeri vincenti, quote, jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 28 novembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 1° dicembre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|13
|25
|55
|38
|16
|Cagliari
|63
|68
|42
|85
|4
|Firenze
|43
|67
|77
|40
|32
|Genova
|77
|4
|33
|24
|12
|Milano
|80
|79
|39
|29
|31
|Napoli
|17
|84
|62
|59
|89
|Palermo
|88
|14
|11
|30
|55
|Roma
|5
|37
|24
|48
|26
|Torino
|69
|25
|57
|19
|59
|Venezia
|40
|10
|82
|63
|32
|Nazionale
|13
|65
|15
|4
|64
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 4 58 89 72 76 29
- Numero Jolly: 2
- Numero Superstar: 88
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 4 5 10 13 14 17 25 37 40 43 55 63 67 68 69 77 79 80 84 88
- Numero Oro: 13
- Doppio Oro: 13 25
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.915.059 euro con i premi del Superenalotto;
- 1.393.321 euro con i premi Superstar;
- 593.851 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|1
|593.851 €
|Punti 4
|481
|573,36 €
|Punti 3
|19.623
|33,69 €
|Punti 2
|325.438
|5,50 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 25 sulla ruota di Torino, che non esce da ben 129 estrazioni.
|Bari
|85 (94)
|Cagliari
|35 (80)
|Firenze
|46 (79)
|Genova
|36 (83)
|Milano
|26 (81)
|Napoli
|17 (98)
|Palermo
|67 (87)
|Roma
|14 (85)
|Torino
|25 (129)
|Venezia
|60 (67)
|Nazionale
|29 (93)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stesso numero di concorsi anche per il 14 sulla ruota di Palermo.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|31 (19)
|Firenze
|72 (19)
|Genova
|43 (22)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|7 (21)
|Palermo
|14 (23)
|Roma
|66 (18)
|Torino
|21 (21)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|18 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 27 novembre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 60,5 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).
Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: