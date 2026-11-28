Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 28 novembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 1° dicembre 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 13 25 55 38 16 Cagliari 63 68 42 85 4 Firenze 43 67 77 40 32 Genova 77 4 33 24 12 Milano 80 79 39 29 31 Napoli 17 84 62 59 89 Palermo 88 14 11 30 55 Roma 5 37 24 48 26 Torino 69 25 57 19 59 Venezia 40 10 82 63 32 Nazionale 13 65 15 4 64

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 4 58 89 72 76 29

Numero Jolly: 2

Numero Superstar: 88

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 4 5 10 13 14 17 25 37 40 43 55 63 67 68 69 77 79 80 84 88

Numero Oro: 13

Doppio Oro: 13 25

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.915.059 euro con i premi del Superenalotto;

1.393.321 euro con i premi Superstar;

593.851 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 1 593.851 € Punti 4 481 573,36 € Punti 3 19.623 33,69 € Punti 2 325.438 5,50 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 25 sulla ruota di Torino, che non esce da ben 129 estrazioni.

Bari 85 (94) Cagliari 35 (80) Firenze 46 (79) Genova 36 (83) Milano 26 (81) Napoli 17 (98) Palermo 67 (87) Roma 14 (85) Torino 25 (129) Venezia 60 (67) Nazionale 29 (93)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stesso numero di concorsi anche per il 14 sulla ruota di Palermo.

Bari 24 (23) Cagliari 31 (19) Firenze 72 (19) Genova 43 (22) Milano 19 (20) Napoli 7 (21) Palermo 14 (23) Roma 66 (18) Torino 21 (21) Venezia 85 (21) Nazionale 18 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 27 novembre 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 60,5 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).

Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: