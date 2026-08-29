Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 29 agosto 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 29 agosto 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 1° settembre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|65
|47
|4
|89
|30
|Cagliari
|72
|57
|10
|2
|43
|Firenze
|32
|5
|71
|73
|41
|Genova
|33
|86
|65
|40
|14
|Milano
|9
|52
|43
|1
|45
|Napoli
|76
|53
|69
|64
|50
|Palermo
|39
|8
|61
|57
|18
|Roma
|25
|40
|52
|75
|57
|Torino
|86
|71
|17
|70
|79
|Venezia
|16
|50
|79
|27
|48
|Nazionale
|88
|68
|50
|43
|6
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 77 17 74 45 59 12
- Numero Jolly: 62
- Numero Superstar: 62
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 4 5 8 9 16 25 32 33 39 40 47 50 52 53 57 65 71 72 76 86
- Numero Oro: 62
- Doppio Oro: 62
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 3.060.459 euro con i premi del Superenalotto;
- 784.913 euro con i premi Superstar;
- 639.233 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|8
|25.847,21 €
|Punti 4
|713
|295,52 €
|Punti 3
|25.799
|24,57 €
|Punti 2
|401.819
|5,00 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 156 estrazioni.
|Bari
|67 (156)
|Cagliari
|34 (65)
|Firenze
|66 (86)
|Genova
|21 (68)
|Milano
|65 (101)
|Napoli
|11 (60)
|Palermo
|13 (83)
|Roma
|25 (72)
|Torino
|25 (77)
|Venezia
|31 (114)
|Nazionale
|78 (88)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|59 (20)
|Firenze
|72 (20)
|Genova
|43 (22)
|Milano
|19 (21)
|Napoli
|16 (21)
|Palermo
|26 (21)
|Roma
|67 (18)
|Torino
|73 (20)
|Venezia
|89 (21)
|Nazionale
|18 (20)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 28 agosto 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 216,8 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: