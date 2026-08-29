Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 29 agosto 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 1° settembre 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 65 47 4 89 30 Cagliari 72 57 10 2 43 Firenze 32 5 71 73 41 Genova 33 86 65 40 14 Milano 9 52 43 1 45 Napoli 76 53 69 64 50 Palermo 39 8 61 57 18 Roma 25 40 52 75 57 Torino 86 71 17 70 79 Venezia 16 50 79 27 48 Nazionale 88 68 50 43 6

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 77 17 74 45 59 12

Numero Jolly: 62

Numero Superstar: 62

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 4 5 8 9 16 25 32 33 39 40 47 50 52 53 57 65 71 72 76 86

Numero Oro: 62

Doppio Oro: 62

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

3.060.459 euro con i premi del Superenalotto;

784.913 euro con i premi Superstar;

639.233 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 8 25.847,21 € Punti 4 713 295,52 € Punti 3 25.799 24,57 € Punti 2 401.819 5,00 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 156 estrazioni.

Bari 67 (156) Cagliari 34 (65) Firenze 66 (86) Genova 21 (68) Milano 65 (101) Napoli 11 (60) Palermo 13 (83) Roma 25 (72) Torino 25 (77) Venezia 31 (114) Nazionale 78 (88)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 24 (23) Cagliari 59 (20) Firenze 72 (20) Genova 43 (22) Milano 19 (21) Napoli 16 (21) Palermo 26 (21) Roma 67 (18) Torino 73 (20) Venezia 89 (21) Nazionale 18 (20)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 28 agosto 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 216,8 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: