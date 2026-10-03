Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 3 ottobre 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 106 estrazioni.

Bari 21 (101) Cagliari 11 (73) Firenze 66 (106) Genova 21 (88) Milano 84 (72) Napoli 17 (66) Palermo 16 (63) Roma 13 (92) Torino 25 (97) Venezia 68 (74) Nazionale 54 (77)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 18 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 22 edizioni del concorso. Stesso numero di estrazioni anche per il 24 sulla ruota di Bari e il 14 sulla ruota di Palermo.

Bari 24 (22) Cagliari 49 (19) Firenze 72 (20) Genova 43 (21) Milano 19 (20) Napoli 7 (21) Palermo 14 (22) Roma 67 (19) Torino 35 (20) Venezia 85 (21) Nazionale 18 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 2 ottobre 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 35,7 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: