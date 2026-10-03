Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 3 ottobre 2026: numeri ritardatari e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 3 ottobre 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 106 estrazioni.
|Bari
|21 (101)
|Cagliari
|11 (73)
|Firenze
|66 (106)
|Genova
|21 (88)
|Milano
|84 (72)
|Napoli
|17 (66)
|Palermo
|16 (63)
|Roma
|13 (92)
|Torino
|25 (97)
|Venezia
|68 (74)
|Nazionale
|54 (77)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 18 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 22 edizioni del concorso. Stesso numero di estrazioni anche per il 24 sulla ruota di Bari e il 14 sulla ruota di Palermo.
|Bari
|24 (22)
|Cagliari
|49 (19)
|Firenze
|72 (20)
|Genova
|43 (21)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|7 (21)
|Palermo
|14 (22)
|Roma
|67 (19)
|Torino
|35 (20)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|18 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 2 ottobre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 35,7 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: