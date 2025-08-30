Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 30 agosto 2025: numeri vincenti, quote e jackpot

NOTIZIE
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 30 agosto 2025, sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 2 settembre 2025.

I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.

Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Ruota
Bari 85 39 37 73 79
Cagliari 73 35 51 59 10
Firenze 49 44 8 68 61
Genova 55 5 44 42 62
Milano 54 79 11 78 70
Napoli 23 71 9 14 49
Palermo 88 7 28 30 26
Roma 31 84 35 48 85
Torino 39 48 87 16 27
Venezia 56 35 87 17 73
Nazionale 53 2 90 72 66

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

  • Combinazione vincente: 46 43 62 90 30 73
  • Numero Jolly: 35
  • Numero Superstar: 73

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

  • I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 5 7 23 31 35 37 39 44 48 49 51 54 55 56 71 73 79 84 85 88
  • Numero Oro: 85
  • Doppio Oro: 85 39

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

  • 2.583.932 euro con i premi del Superenalotto;
  • 807.576 euro con i premi Superstar;
  • 544.431 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 3 58.934,79 €
Punti 4 340 534,25 €
Punti 3 15.523 35,02 €
Punti 2 272.588 6,17 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 155 estrazioni.

Bari 82 (77)
Cagliari 42 (86)
Firenze 26 (155)
Genova 2 (99)
Milano 74 (128)
Napoli 49 (57)
Palermo 59 (67)
Roma 87 (91)
Torino 37 (57)
Venezia 89 (102)
Nazionale 21 (95)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 67 (22)
Cagliari 2 (21)
Firenze 51 (21)
Genova 54 (21)
Milano 27 (19)
Napoli 43 (19)
Palermo 82 (19)
Roma 12 (21)
Torino 37 (19)
Venezia 39 (22)
Nazionale 10 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di venerdì 29 agosto 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 44,9 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

