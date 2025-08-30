Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 30 agosto 2025: numeri vincenti, quote e jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 30 agosto 2025, sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 2 settembre 2025.
I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.
Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Ruota
|1º
|2º
|3º
|4º
|5º
|Bari
|85
|39
|37
|73
|79
|Cagliari
|73
|35
|51
|59
|10
|Firenze
|49
|44
|8
|68
|61
|Genova
|55
|5
|44
|42
|62
|Milano
|54
|79
|11
|78
|70
|Napoli
|23
|71
|9
|14
|49
|Palermo
|88
|7
|28
|30
|26
|Roma
|31
|84
|35
|48
|85
|Torino
|39
|48
|87
|16
|27
|Venezia
|56
|35
|87
|17
|73
|Nazionale
|53
|2
|90
|72
|66
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 46 43 62 90 30 73
- Numero Jolly: 35
- Numero Superstar: 73
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 5 7 23 31 35 37 39 44 48 49 51 54 55 56 71 73 79 84 85 88
- Numero Oro: 85
- Doppio Oro: 85 39
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.583.932 euro con i premi del Superenalotto;
- 807.576 euro con i premi Superstar;
- 544.431 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|3
|58.934,79 €
|Punti 4
|340
|534,25 €
|Punti 3
|15.523
|35,02 €
|Punti 2
|272.588
|6,17 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 155 estrazioni.
|Bari
|82 (77)
|Cagliari
|42 (86)
|Firenze
|26 (155)
|Genova
|2 (99)
|Milano
|74 (128)
|Napoli
|49 (57)
|Palermo
|59 (67)
|Roma
|87 (91)
|Torino
|37 (57)
|Venezia
|89 (102)
|Nazionale
|21 (95)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|67 (22)
|Cagliari
|2 (21)
|Firenze
|51 (21)
|Genova
|54 (21)
|Milano
|27 (19)
|Napoli
|43 (19)
|Palermo
|82 (19)
|Roma
|12 (21)
|Torino
|37 (19)
|Venezia
|39 (22)
|Nazionale
|10 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di venerdì 29 agosto 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 44,9 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
