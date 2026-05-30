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Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 30 maggio 2026: numeri ritardatari e jackpot

Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato:

I numeri delle estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 30 maggio 2026.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 30 maggio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento non sarà martedì 2 giugno, quando si celebrerà la Festa della Repubblica. Le estrazioni del Lotto sono rimandate al giorno seguente, mentre il Superenalotto dovrebbe recuperare giovedì 4 giugno. Vi invitiamo a consultare i canali ufficiali di Sisal per verificare le date delle prossime estrazioni

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 87 61 14 25 38
Cagliari 72 1 87 13 26
Firenze 34 60 5 42 54
Genova 62 5 18 69 73
Milano 14 54 29 81 83
Napoli 71 76 89 19 25
Palermo 33 15 48 26 65
Roma 67 47 2 86 42
Torino 78 87 66 10 52
Venezia 84 23 40 15 24
Nazionale 77 72 73 56 83

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

  • Combinazione vincente: 63 39 8 71 13 21
  • Numero Jolly: 72
  • Numero Superstar: 56

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

  • I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 5 14 15 18 23 33 34 47 54 60 61 62 67 71 72 76 78 84 87
  • Numero Oro: 87
  • Doppio Oro: 61

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 30 maggio 2026: numeri ritardatari e jackpot

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 116 estrazioni.

Bari 67 (104)
Cagliari 41 (109)
Firenze 28 (79)
Genova 6 (81)
Milano 77 (88)
Napoli 40 (116)
Palermo 90 (86)
Roma 17 (94)
Torino 65 (94)
Venezia 31 (62)
Nazionale 58 (64)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 1 (22)
Cagliari 59 (18)
Firenze 15 (21)
Genova 43 (19)
Milano 21 (19)
Napoli 16 (24)
Palermo 26 (21)
Roma 57 (22)
Torino 84 (19)
Venezia 53 (20)
Nazionale 32 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 29 maggio 2026.

Lotto e superenalotto estrazione 29 maggio 2026

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 172,5 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere:

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