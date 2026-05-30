I numeri delle estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 30 maggio 2026.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 30 maggio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento non sarà martedì 2 giugno, quando si celebrerà la Festa della Repubblica. Le estrazioni del Lotto sono rimandate al giorno seguente, mentre il Superenalotto dovrebbe recuperare giovedì 4 giugno. Vi invitiamo a consultare i canali ufficiali di Sisal per verificare le date delle prossime estrazioni

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 87 61 14 25 38 Cagliari 72 1 87 13 26 Firenze 34 60 5 42 54 Genova 62 5 18 69 73 Milano 14 54 29 81 83 Napoli 71 76 89 19 25 Palermo 33 15 48 26 65 Roma 67 47 2 86 42 Torino 78 87 66 10 52 Venezia 84 23 40 15 24 Nazionale 77 72 73 56 83

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 63 39 8 71 13 21

Numero Jolly: 72

Numero Superstar: 56

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 5 14 15 18 23 33 34 47 54 60 61 62 67 71 72 76 78 84 87

Numero Oro: 87

Doppio Oro: 61

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 116 estrazioni.

Bari 67 (104) Cagliari 41 (109) Firenze 28 (79) Genova 6 (81) Milano 77 (88) Napoli 40 (116) Palermo 90 (86) Roma 17 (94) Torino 65 (94) Venezia 31 (62) Nazionale 58 (64)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 1 (22) Cagliari 59 (18) Firenze 15 (21) Genova 43 (19) Milano 21 (19) Napoli 16 (24) Palermo 26 (21) Roma 57 (22) Torino 84 (19) Venezia 53 (20) Nazionale 32 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 29 maggio 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 172,5 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: