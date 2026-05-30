Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 30 maggio 2026: numeri ritardatari e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
I numeri delle estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 30 maggio 2026.
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 30 maggio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento non sarà martedì 2 giugno, quando si celebrerà la Festa della Repubblica. Le estrazioni del Lotto sono rimandate al giorno seguente, mentre il Superenalotto dovrebbe recuperare giovedì 4 giugno. Vi invitiamo a consultare i canali ufficiali di Sisal per verificare le date delle prossime estrazioni
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|87
|61
|14
|25
|38
|Cagliari
|72
|1
|87
|13
|26
|Firenze
|34
|60
|5
|42
|54
|Genova
|62
|5
|18
|69
|73
|Milano
|14
|54
|29
|81
|83
|Napoli
|71
|76
|89
|19
|25
|Palermo
|33
|15
|48
|26
|65
|Roma
|67
|47
|2
|86
|42
|Torino
|78
|87
|66
|10
|52
|Venezia
|84
|23
|40
|15
|24
|Nazionale
|77
|72
|73
|56
|83
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 63 39 8 71 13 21
- Numero Jolly: 72
- Numero Superstar: 56
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 5 14 15 18 23 33 34 47 54 60 61 62 67 71 72 76 78 84 87
- Numero Oro: 87
- Doppio Oro: 61
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 116 estrazioni.
|Bari
|67 (104)
|Cagliari
|41 (109)
|Firenze
|28 (79)
|Genova
|6 (81)
|Milano
|77 (88)
|Napoli
|40 (116)
|Palermo
|90 (86)
|Roma
|17 (94)
|Torino
|65 (94)
|Venezia
|31 (62)
|Nazionale
|58 (64)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|1 (22)
|Cagliari
|59 (18)
|Firenze
|15 (21)
|Genova
|43 (19)
|Milano
|21 (19)
|Napoli
|16 (24)
|Palermo
|26 (21)
|Roma
|57 (22)
|Torino
|84 (19)
|Venezia
|53 (20)
|Nazionale
|32 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 29 maggio 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 172,5 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: