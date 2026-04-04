Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 4 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 4 aprile 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 7 aprile 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|81
|21
|69
|24
|65
|Cagliari
|40
|1
|30
|38
|25
|Firenze
|18
|84
|24
|58
|63
|Genova
|86
|64
|56
|89
|60
|Milano
|38
|7
|6
|50
|25
|Napoli
|72
|16
|90
|85
|74
|Palermo
|23
|13
|20
|73
|14
|Roma
|24
|52
|22
|1
|78
|Torino
|16
|80
|35
|84
|22
|Venezia
|36
|83
|9
|89
|51
|Nazionale
|3
|67
|45
|71
|86
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 8 29 81 60 46 21
- Numero Jolly: 42
- Numero Superstar: 80
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto:
- Numero Oro: 81
- Doppio Oro: 81 21
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|0
|Punti 5+1
|0
|0
|Punti 5
|7
|34.257,71 euro
|Punti 4
|657
|370,30 euro
|Punti 3
|27.502
|26,70 euro
|Punti 2
|448.808
|5,08 euro
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 99 estrazioni.
|Bari
|41 (99)
|Cagliari
|41 (77)
|Firenze
|47 (89)
|Genova
|70 (77)
|Milano
|45 (89)
|Napoli
|40 (84)
|Palermo
|46 (81)
|Roma
|17 (62)
|Torino
|65 (62)
|Venezia
|65 (70)
|Nazionale
|22 (91)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (20)
|Cagliari
|69 (18)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|59 (18)
|Milano
|70 (25)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (21)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|19 (18)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 3 aprile 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 144,9 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: