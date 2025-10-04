Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 4 ottobre: i numeri ritardatari e il jackpot
Scopri i numeri del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto di oggi sabato 4 ottobre 2025
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi 4 ottobre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 4 ottobre 2025.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|54
|40
|12
|2
|73
|Cagliari
|49
|46
|45
|54
|70
|Firenze
|77
|72
|82
|1
|33
|Genova
|36
|42
|53
|90
|11
|Milano
|71
|25
|27
|61
|37
|Napoli
|77
|9
|66
|87
|75
|Palermo
|24
|55
|54
|25
|6
|Roma
|30
|17
|57
|84
|4
|Torino
|6
|32
|56
|42
|33
|Venezia
|20
|5
|3
|29
|14
|Nazionale
|84
|48
|36
|86
|2
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 68 54 48 61 87 79
- Numero Jolly: 80
- Numero Superstar: 45
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 5 6 9 12 17 20 24 25 30 32 36 40 42 46 49 54 55 71 72 77
- Numero Oro: 54
- Doppio Oro: 40
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 106 estrazioni.
|Bari
|82 (97)
|Cagliari
|85 (103)
|Firenze
|42 (93)
|Genova
|49 (62)
|Milano
|47 (63)
|Napoli
|25 (67)
|Palermo
|59 (87)
|Roma
|63 (79)
|Torino
|7 (77)
|Venezia
|5 (93)
|Nazionale
|82 (106)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|49 (20)
|Cagliari
|90 (21)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|20 (19)
|Milano
|86 (24)
|Napoli
|11 (21)
|Palermo
|62 (23)
|Roma
|79 (21)
|Torino
|49 (20)
|Venezia
|45 (25)
|Nazionale
|67 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di venerdì 3 ottobre 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 60,1 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto a oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: