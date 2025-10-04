Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 4 ottobre: i numeri ritardatari e il jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi 4 ottobre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 4 ottobre 2025.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 54 40 12 2 73 Cagliari 49 46 45 54 70 Firenze 77 72 82 1 33 Genova 36 42 53 90 11 Milano 71 25 27 61 37 Napoli 77 9 66 87 75 Palermo 24 55 54 25 6 Roma 30 17 57 84 4 Torino 6 32 56 42 33 Venezia 20 5 3 29 14 Nazionale 84 48 36 86 2

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 68 54 48 61 87 79

Numero Jolly: 80

Numero Superstar: 45

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 5 6 9 12 17 20 24 25 30 32 36 40 42 46 49 54 55 71 72 77

Numero Oro: 54

Doppio Oro: 40

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 106 estrazioni.

Bari 82 (97) Cagliari 85 (103) Firenze 42 (93) Genova 49 (62) Milano 47 (63) Napoli 25 (67) Palermo 59 (87) Roma 63 (79) Torino 7 (77) Venezia 5 (93) Nazionale 82 (106)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 49 (20) Cagliari 90 (21) Firenze 21 (20) Genova 20 (19) Milano 86 (24) Napoli 11 (21) Palermo 62 (23) Roma 79 (21) Torino 49 (20) Venezia 45 (25) Nazionale 67 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di venerdì 3 ottobre 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 60,1 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto a oggi.

