Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 5 settembre 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 5 settembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 8 settembre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|26
|83
|40
|69
|53
|Cagliari
|13
|86
|41
|22
|23
|Firenze
|45
|44
|78
|80
|89
|Genova
|86
|69
|89
|28
|6
|Milano
|36
|4
|65
|51
|30
|Napoli
|73
|6
|80
|45
|18
|Palermo
|61
|78
|14
|17
|24
|Roma
|89
|29
|17
|32
|41
|Torino
|78
|20
|74
|71
|83
|Venezia
|19
|85
|16
|39
|42
|Nazionale
|11
|60
|23
|17
|7
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 37 24 12 32 78 28
- Numero Jolly: 40
- Numero Superstar: 16
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 4 6 13 19 20 26 29 36 40 41 44 45 61 69 73 78 83 85 86 89
- Numero Oro: 26
- Doppio Oro: 26 83
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 3.137.320 euro con i premi del Superenalotto;
- 943.269 euro con i premi Superstar;
- 660.777 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|1
|214.992,87 €
|Punti 4
|645
|338,18 €
|Punti 3
|24.533
|26,83 €
|Punti 2
|386.764
|5,29 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 160 estrazioni.
|Bari
|67 (160)
|Cagliari
|34 (69)
|Firenze
|66 (90)
|Genova
|21 (72)
|Milano
|65 (105)
|Napoli
|11 (64)
|Palermo
|13 (87)
|Roma
|13 (76)
|Torino
|25 (81)
|Venezia
|31 (118)
|Nazionale
|78 (92)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|59 (19)
|Firenze
|72 (20)
|Genova
|43 (21)
|Milano
|19 (21)
|Napoli
|16 (21)
|Palermo
|26 (20)
|Roma
|67 (18)
|Torino
|84 (20)
|Venezia
|89 (21)
|Nazionale
|18 (20)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 4 settembre.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 220,5 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: