Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 6 giugno 2026.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 6 giugno 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 120 estrazioni.

Bari 67 (108) Cagliari 41 (113) Firenze 3 (57) Genova 6 (85) Milano 77 (92) Napoli 40 (120) Palermo 90 (90) Roma 77 (63) Torino 65 (98) Venezia 31 (66) Nazionale 58 (68)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 16 sulla ruota di Napoli, uscito per ben 24 edizioni del concorso.

Bari 1 (21) Cagliari 59 (19) Firenze 72 (21) Genova 79 (19) Milano 19 (20) Napoli 16 (24) Palermo 26 (22) Roma 67 (21) Torino 84 (20) Venezia 53 (21) Nazionale 68 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 5 giugno 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 175,1 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: