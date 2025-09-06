NOTIZIE
Temi Caldi:

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 6 settembre 2025: i numeri vincenti e il jackpot

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di GIORNOGG settembre 2025: i numeri ritardatari prima dell'estrazione e il jackpot della sestina vincente

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato: Aggiornato:

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 6 settembre 2025, avverranno a partire dalle ore 20 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì  9 settembre 2025.

I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.

Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Ruota
Bari 1 26 50 16 49
Cagliari 61 18 1 62 22
Firenze 84 23 32 26 88
Genova 24 27 47 76 44
Milano 59 8 6 11 39
Napoli 2 65 40 28 57
Palermo 9 66 51 81 49
Roma 76 55 73 88 65
Torino 38 49 40 21 90
Venezia 80 60 34 69 42
Nazionale 89 76 64 80 21

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

  • Combinazione vincente: 75 73 88 76 78 59
  • Numero Jolly: 57
  • Numero Superstar: 5

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

  • I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 2 8 9 18 23 24 26 27 38 49 55 59 60 61 65 66 76 80 84
  • Numero Oro: 1
  • Doppio Oro: 1 26

 

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 151 estrazioni.

Bari 82 (73)
Cagliari 42 (82)
Firenze 26 (151)
Genova 2 (95)
Milano 74 (124)
Napoli 49 (53)
Palermo 59 (63)
Roma 87 (87)
Torino 37 (53)
Venezia 89 (98)
Nazionale 21 (91)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 67 (22)
Cagliari 2 (21)
Firenze 51 (21)
Genova 54 (21)
Milano 27 (19)
Napoli 43 (19)
Palermo 82 (19)
Roma 12 (21)
Torino 37 (19)
Venezia 39 (22)
Nazionale 10 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di GIORNO XX settembre 2025.

FOTO ULTIMA ESTRAZIONE

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a XX,X milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere:

 

,

Leggi anche

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo