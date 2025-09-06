Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 6 settembre 2025: i numeri vincenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 6 settembre 2025, avverranno a partire dalle ore 20 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 9 settembre 2025.
I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.
Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Ruota
|1º
|2º
|3º
|4º
|5º
|Bari
|1
|26
|50
|16
|49
|Cagliari
|61
|18
|1
|62
|22
|Firenze
|84
|23
|32
|26
|88
|Genova
|24
|27
|47
|76
|44
|Milano
|59
|8
|6
|11
|39
|Napoli
|2
|65
|40
|28
|57
|Palermo
|9
|66
|51
|81
|49
|Roma
|76
|55
|73
|88
|65
|Torino
|38
|49
|40
|21
|90
|Venezia
|80
|60
|34
|69
|42
|Nazionale
|89
|76
|64
|80
|21
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 75 73 88 76 78 59
- Numero Jolly: 57
- Numero Superstar: 5
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 2 8 9 18 23 24 26 27 38 49 55 59 60 61 65 66 76 80 84
- Numero Oro: 1
- Doppio Oro: 1 26
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 151 estrazioni.
|Bari
|82 (73)
|Cagliari
|42 (82)
|Firenze
|26 (151)
|Genova
|2 (95)
|Milano
|74 (124)
|Napoli
|49 (53)
|Palermo
|59 (63)
|Roma
|87 (87)
|Torino
|37 (53)
|Venezia
|89 (98)
|Nazionale
|21 (91)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|67 (22)
|Cagliari
|2 (21)
|Firenze
|51 (21)
|Genova
|54 (21)
|Milano
|27 (19)
|Napoli
|43 (19)
|Palermo
|82 (19)
|Roma
|12 (21)
|Torino
|37 (19)
|Venezia
|39 (22)
|Nazionale
|10 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell'estrazione di oggi ammonta esattamente a XX,X milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
