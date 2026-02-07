NOTIZIE
Temi Caldi:

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 7 febbraio 2026: numeri vincenti, quote e jackpot

Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato: Aggiornato:

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di 10 febbraio 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 5 25 19 18 22
Cagliari 42 65 5 32 14
Firenze 59 8 45 36 25
Genova 62 52 73 1 5
Milano 35 31 33 83 22
Napoli 7 13 67 37 27
Palermo 64 37 12 89 60
Roma 87 66 22 16 67
Torino 15 66 30 4 47
Venezia 30 37 72 66 38
Nazionale 44 32 26 1 77

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

  • Combinazione vincente: 69 81 4 7 12 30
  • Numero Jolly: 41
  • Numero Superstar: 67

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

  • I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 5 7 8 13 15 19 25 30 31 35 37 42 45 52 59 62 64 65 66 87
  • Numero Oro: 5
  • Doppio Oro: 5 25

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 7 febbraio 2026: numeri vincenti e jackpot

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

  • 3.777.217 euro con i premi del Superenalotto;
  • 860.112  euro con i premi Superstar;
  • 650.989 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0
Punti 5+1 0
Punti 5 19 11.004,60 €
Punti 4 1586 137,86 €
Punti 3 45.615 14,17 €
Punti 2 540.624 5,00 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 20 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 133 estrazioni.

Bari 20 (133)
Cagliari 55 (107)
Firenze 16 (87)
Genova 34 (94)
Milano 55 (82)
Napoli 3 (81)
Palermo 4 (59)
Roma 81 (73)
Torino 18 (103)
Venezia 24 (79)
Nazionale 37 (96)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 72 (20)
Cagliari 69 (18)
Firenze 21 (20)
Genova 59 (18)
Milano 70 (25)
Napoli 9 (21)
Palermo 62 (21)
Roma 57 (25)
Torino 59 (20)
Venezia 19 (18)
Nazionale 18 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di (volta precedente).

 fotoestrazione

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 117,6 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere:

Leggi anche

ISSAM

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo