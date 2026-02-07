Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 7 febbraio 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di 10 febbraio 2026.
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|5
|25
|19
|18
|22
|Cagliari
|42
|65
|5
|32
|14
|Firenze
|59
|8
|45
|36
|25
|Genova
|62
|52
|73
|1
|5
|Milano
|35
|31
|33
|83
|22
|Napoli
|7
|13
|67
|37
|27
|Palermo
|64
|37
|12
|89
|60
|Roma
|87
|66
|22
|16
|67
|Torino
|15
|66
|30
|4
|47
|Venezia
|30
|37
|72
|66
|38
|Nazionale
|44
|32
|26
|1
|77
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 69 81 4 7 12 30
- Numero Jolly: 41
- Numero Superstar: 67
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 5 7 8 13 15 19 25 30 31 35 37 42 45 52 59 62 64 65 66 87
- Numero Oro: 5
- Doppio Oro: 5 25
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 3.777.217 euro con i premi del Superenalotto;
- 860.112 euro con i premi Superstar;
- 650.989 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|19
|11.004,60 €
|Punti 4
|1586
|137,86 €
|Punti 3
|45.615
|14,17 €
|Punti 2
|540.624
|5,00 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 20 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 133 estrazioni.
|Bari
|20 (133)
|Cagliari
|55 (107)
|Firenze
|16 (87)
|Genova
|34 (94)
|Milano
|55 (82)
|Napoli
|3 (81)
|Palermo
|4 (59)
|Roma
|81 (73)
|Torino
|18 (103)
|Venezia
|24 (79)
|Nazionale
|37 (96)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (20)
|Cagliari
|69 (18)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|59 (18)
|Milano
|70 (25)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (21)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|19 (18)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 117,6 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
