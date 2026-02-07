Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di 10 febbraio 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 5 25 19 18 22 Cagliari 42 65 5 32 14 Firenze 59 8 45 36 25 Genova 62 52 73 1 5 Milano 35 31 33 83 22 Napoli 7 13 67 37 27 Palermo 64 37 12 89 60 Roma 87 66 22 16 67 Torino 15 66 30 4 47 Venezia 30 37 72 66 38 Nazionale 44 32 26 1 77

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 69 81 4 7 12 30

Numero Jolly: 41

Numero Superstar: 67

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 5 7 8 13 15 19 25 30 31 35 37 42 45 52 59 62 64 65 66 87

Numero Oro: 5

Doppio Oro: 5 25

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

3.777.217 euro con i premi del Superenalotto;

860.112 euro con i premi Superstar;

650.989 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 19 11.004,60 € Punti 4 1586 137,86 € Punti 3 45.615 14,17 € Punti 2 540.624 5,00 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 20 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 133 estrazioni.

Bari 20 (133) Cagliari 55 (107) Firenze 16 (87) Genova 34 (94) Milano 55 (82) Napoli 3 (81) Palermo 4 (59) Roma 81 (73) Torino 18 (103) Venezia 24 (79) Nazionale 37 (96)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 72 (20) Cagliari 69 (18) Firenze 21 (20) Genova 59 (18) Milano 70 (25) Napoli 9 (21) Palermo 62 (21) Roma 57 (25) Torino 59 (20) Venezia 19 (18) Nazionale 18 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di (volta precedente).

fotoestrazione

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 117,6 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

