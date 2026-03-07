Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 7 marzo 2026: numeri vincenti e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 7 marzo 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 10 marzo 2026.
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|72
|21
|49
|31
|7
|Cagliari
|28
|11
|57
|3
|85
|Firenze
|41
|76
|27
|1
|79
|Genova
|76
|19
|37
|40
|69
|Milano
|18
|23
|56
|21
|57
|Napoli
|10
|89
|63
|31
|48
|Palermo
|39
|15
|85
|77
|14
|Roma
|90
|51
|56
|89
|16
|Torino
|10
|4
|73
|6
|61
|Venezia
|89
|70
|46
|61
|56
|Nazionale
|31
|37
|89
|64
|68
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 12 69 45 3 18 40
- Numero Jolly: 5
- Numero Superstar: 49
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 4 10 11 15 18 19 21 23 27 28 39 41 49 51 57 70 72 76 89 90
- Numero Oro: 72
- Doppio Oro: 21
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 55 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 124 estrazioni.
|Bari
|41 (83)
|Cagliari
|55 (124)
|Firenze
|16 (98)
|Genova
|34 (111)
|Milano
|45 (67)
|Napoli
|84 (79)
|Palermo
|46 (59)
|Roma
|81 (90)
|Torino
|40 (74)
|Venezia
|48 (58)
|Nazionale
|27 (104)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (20)
|Cagliari
|69 (18)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|59 (18)
|Milano
|70 (25)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (21)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|19 (18)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 6 marzo 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 131,3 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: