Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 8 agosto 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 11 agosto 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 10 78 17 3 2 Cagliari 88 32 59 64 50 Firenze 28 90 84 17 65 Genova 66 35 9 80 68 Milano 55 37 75 15 50 Napoli 1 80 45 5 10 Palermo 24 27 4 87 19 Roma 49 85 34 82 3 Torino 54 50 31 61 26 Venezia 36 47 8 19 89 Nazionale 1 49 77 10 6

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 9 12 55 61 82 85

Numero Jolly: 71

Numero Superstar: 31

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 3 7 8 10 15 18 20 22 27 34 36 38 39 44 46 60 66 75 80 83

Numero Oro: 8

Doppio Oro: 8 18

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 144 estrazioni.

Bari 67 (144) Cagliari 19 (75) Firenze 53 (80) Genova 78 (66) Milano 65 (89) Napoli 5 (79) Palermo 53 (81) Roma 73 (64) Torino 37 (80) Venezia 31 (102) Nazionale 52 (79)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 16 sulla ruota di Napoli, uscito per ben 24 edizioni del concorso.

Bari 24 (23) Cagliari 59 (20) Firenze 15 (21) Genova 43 (21) Milano 19 (20) Napoli 16 (24) Palermo 26 (22) Roma 67 (19) Torino 35 (20) Venezia 89 (20) Nazionale 68 (19)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 7 agosto 2026.

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

3.851.093 euro con i premi del Superenalotto;

853.308 euro con i premi Superstar;

638.620 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 0 Punti 5+1 1 650.153,56 Punti 5 7 30.007,09 Punti 4 751 284,93 Punti 3 26.993 23,86 Punti 2 426.571 5

Oggi c’è stato un 5+1: un giocatore fortunato ha vinto oltre 650mila euro.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a XX,X milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: