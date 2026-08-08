Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 8 agosto 2026: numeri vincenti, quote, jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 8 agosto 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 11 agosto 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|10
|78
|17
|3
|2
|Cagliari
|88
|32
|59
|64
|50
|Firenze
|28
|90
|84
|17
|65
|Genova
|66
|35
|9
|80
|68
|Milano
|55
|37
|75
|15
|50
|Napoli
|1
|80
|45
|5
|10
|Palermo
|24
|27
|4
|87
|19
|Roma
|49
|85
|34
|82
|3
|Torino
|54
|50
|31
|61
|26
|Venezia
|36
|47
|8
|19
|89
|Nazionale
|1
|49
|77
|10
|6
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 9 12 55 61 82 85
- Numero Jolly: 71
- Numero Superstar: 31
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 3 7 8 10 15 18 20 22 27 34 36 38 39 44 46 60 66 75 80 83
- Numero Oro: 8
- Doppio Oro: 8 18
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 144 estrazioni.
|Bari
|67 (144)
|Cagliari
|19 (75)
|Firenze
|53 (80)
|Genova
|78 (66)
|Milano
|65 (89)
|Napoli
|5 (79)
|Palermo
|53 (81)
|Roma
|73 (64)
|Torino
|37 (80)
|Venezia
|31 (102)
|Nazionale
|52 (79)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 16 sulla ruota di Napoli, uscito per ben 24 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|59 (20)
|Firenze
|15 (21)
|Genova
|43 (21)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|16 (24)
|Palermo
|26 (22)
|Roma
|67 (19)
|Torino
|35 (20)
|Venezia
|89 (20)
|Nazionale
|68 (19)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 7 agosto 2026.
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 3.851.093 euro con i premi del Superenalotto;
- 853.308 euro con i premi Superstar;
- 638.620 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|0
|Punti 5+1
|1
|650.153,56
|Punti 5
|7
|30.007,09
|Punti 4
|751
|284,93
|Punti 3
|26.993
|23,86
|Punti 2
|426.571
|5
Oggi c’è stato un 5+1: un giocatore fortunato ha vinto oltre 650mila euro.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a XX,X milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: