Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 9 agosto 2025: numeri vincenti, quote, jackpot
Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 9 agosto 2025: i numeri ritardatari prima dell'estrazione e il jackpot della sestina vincente
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 9 agosto 2025, sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 12 agosto 2025.
I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.
Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|55
|17
|81
|3
|1
|Cagliari
|75
|84
|6
|34
|27
|Firenze
|30
|74
|59
|61
|62
|Genova
|20
|38
|86
|27
|59
|Milano
|11
|83
|82
|86
|37
|Napoli
|11
|64
|37
|17
|67
|Palermo
|33
|80
|84
|83
|46
|Roma
|51
|68
|37
|90
|42
|Torino
|65
|42
|35
|85
|14
|Venezia
|32
|38
|86
|20
|77
|Nazionale
|71
|85
|5
|10
|61
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 6 45 88 18 41 40
- Numero Jolly: 37
- Numero Superstar: 12
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 6 11 17 20 30 32 33 38 42 51 55 64 65 68 74 75 80 81 83 84
- Numero Oro: 55
- Doppio Oro: 55 17
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.558.585 euro con i premi del Superenalotto;
- 916.462 euro con i premi Superstar;
- 532.779 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|6
|29.178,48 €
|Punti 4
|441
|407,96 €
|Punti 3
|19.049
|28,26 €
|Punti 2
|313.612
|5,31 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 134 estrazioni.
|Bari
|27 (94)
|Cagliari
|82 (79)
|Firenze
|26 (134)
|Genova
|15 (78)
|Milano
|74 (107)
|Napoli
|5 (51)
|Palermo
|67 (88)
|Roma
|87 (70)
|Torino
|57 (72)
|Venezia
|89 (81)
|Nazionale
|24 (119)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|67 (22)
|Cagliari
|2 (21)
|Firenze
|51 (21)
|Genova
|54 (21)
|Milano
|27 (19)
|Napoli
|43 (19)
|Palermo
|82 (19)
|Roma
|12 (21)
|Torino
|37 (19)
|Venezia
|39 (22)
|Nazionale
|10 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di venerdì 8 agosto 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 36,5 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: