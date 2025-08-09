Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 9 agosto 2025: numeri vincenti, quote, jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 9 agosto 2025, sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 12 agosto 2025.

I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.

Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 55 17 81 3 1 Cagliari 75 84 6 34 27 Firenze 30 74 59 61 62 Genova 20 38 86 27 59 Milano 11 83 82 86 37 Napoli 11 64 37 17 67 Palermo 33 80 84 83 46 Roma 51 68 37 90 42 Torino 65 42 35 85 14 Venezia 32 38 86 20 77 Nazionale 71 85 5 10 61

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 6 45 88 18 41 40

Numero Jolly: 37

Numero Superstar: 12

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 6 11 17 20 30 32 33 38 42 51 55 64 65 68 74 75 80 81 83 84

Numero Oro: 55

Doppio Oro: 55 17

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.558.585 euro con i premi del Superenalotto;

916.462 euro con i premi Superstar;

532.779 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 6 29.178,48 € Punti 4 441 407,96 € Punti 3 19.049 28,26 € Punti 2 313.612 5,31 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 134 estrazioni.

Bari 27 (94) Cagliari 82 (79) Firenze 26 (134) Genova 15 (78) Milano 74 (107) Napoli 5 (51) Palermo 67 (88) Roma 87 (70) Torino 57 (72) Venezia 89 (81) Nazionale 24 (119)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 67 (22) Cagliari 2 (21) Firenze 51 (21) Genova 54 (21) Milano 27 (19) Napoli 43 (19) Palermo 82 (19) Roma 12 (21) Torino 37 (19) Venezia 39 (22) Nazionale 10 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di venerdì 8 agosto 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 36,5 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: