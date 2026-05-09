Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 9 maggio 2026: numeri vincenti, quote, jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 9 maggio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 12 maggio 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 65 2 64 85 33 Cagliari 28 76 58 69 64 Firenze 15 87 69 64 22 Genova 36 34 40 55 52 Milano 66 27 36 11 56 Napoli 51 75 66 38 24 Palermo 28 41 2 40 44 Roma 38 34 7 36 16 Torino 54 62 73 64 30 Venezia 81 41 84 64 89 Nazionale 5 56 68 71 31

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 9 62 27 30 43 42

Numero Jolly: 11

Numero Superstar: 11

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 15 27 28 34 36 38 41 51 54 58 62 64 65 66 69 75 76 81 87

Numero Oro: 65

Doppio Oro: 65 2

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

3.154.820 euro con i premi del Superenalotto;

1.466.556 euro con i premi Superstar;

655.749 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 4 54.019,52 € Punti 4 496 443,07 € Punti 3 22.782 29,06 € Punti 2 387.370 5,31 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 119 estrazioni.

Bari 41 (119) Cagliari 41 (97) Firenze 33 (80) Genova 66 (79) Milano 77 (76) Napoli 40 (105) Palermo 45 (98) Roma 17 (82) Torino 65 (77) Venezia 79 (81) Nazionale 51 (66)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 22 (20) Cagliari 87 (19) Firenze 72 (21) Genova 43 (20) Milano 70 (22) Napoli 9 (21) Palermo 62 (23) Roma 57 (25) Torino 27 (20) Venezia 66 (20) Nazionale 32 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 8 maggio 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 162,1 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: