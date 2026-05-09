Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 9 maggio 2026: numeri vincenti, quote, jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 9 maggio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di martedì 12 maggio 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|65
|2
|64
|85
|33
|Cagliari
|28
|76
|58
|69
|64
|Firenze
|15
|87
|69
|64
|22
|Genova
|36
|34
|40
|55
|52
|Milano
|66
|27
|36
|11
|56
|Napoli
|51
|75
|66
|38
|24
|Palermo
|28
|41
|2
|40
|44
|Roma
|38
|34
|7
|36
|16
|Torino
|54
|62
|73
|64
|30
|Venezia
|81
|41
|84
|64
|89
|Nazionale
|5
|56
|68
|71
|31
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 9 62 27 30 43 42
- Numero Jolly: 11
- Numero Superstar: 11
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 15 27 28 34 36 38 41 51 54 58 62 64 65 66 69 75 76 81 87
- Numero Oro: 65
- Doppio Oro: 65 2
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 3.154.820 euro con i premi del Superenalotto;
- 1.466.556 euro con i premi Superstar;
- 655.749 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|4
|54.019,52 €
|Punti 4
|496
|443,07 €
|Punti 3
|22.782
|29,06 €
|Punti 2
|387.370
|5,31 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 119 estrazioni.
|Bari
|41 (119)
|Cagliari
|41 (97)
|Firenze
|33 (80)
|Genova
|66 (79)
|Milano
|77 (76)
|Napoli
|40 (105)
|Palermo
|45 (98)
|Roma
|17 (82)
|Torino
|65 (77)
|Venezia
|79 (81)
|Nazionale
|51 (66)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|22 (20)
|Cagliari
|87 (19)
|Firenze
|72 (21)
|Genova
|43 (20)
|Milano
|70 (22)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (23)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|27 (20)
|Venezia
|66 (20)
|Nazionale
|32 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 8 maggio 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 162,1 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: