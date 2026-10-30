Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 30 ottobre 2026: numeri vincenti, quote e jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 30 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 31 ottobre 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 58 79 20 27 7 Cagliari 64 45 51 54 62 Firenze 84 69 21 54 78 Genova 70 24 76 56 73 Milano 32 36 19 33 72 Napoli 1 38 67 70 36 Palermo 78 4 72 84 74 Roma 58 70 85 21 34 Torino 49 82 36 69 84 Venezia 21 86 70 33 63 Nazionale 6 24 10 28 63

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 19 – 24 – 49 – 62 – 64 – 85

Numero Jolly: 27

Numero Superstar: 83

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 – 4 – 20 – 21 – 24 – 32 – 36 – 38 – 45 – 49 – 51 – 58 – 64 – 69 – 70 – 78 – 79 – 82 – 84 – 86

Numero Oro: 58

Doppio Oro: 58 – 79

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

1.902.740 euro con i premi del Superenalotto;

441.222 euro con i premi Superstar;

435.504 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 6 21.682,50 € Punti 4 382 350,54 € Punti 3 15.288 26,18 € Punti 2 233.239 5,31 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 25 sulla ruota di Torino, che non esce da ben 111 estrazioni.

Bari 85 (79) Cagliari 11 (87) Firenze 18 (64) Genova 21 (102) Milano 26 (63) Napoli 17 (80) Palermo 67 (69) Roma 13 (106) Torino 25 (111) Venezia 60 (69) Nazionale 29 (75)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stesso numero di concorsi anche per il 14 sulla ruota di Palermo.

Bari 24 (23) Cagliari 31 (19) Firenze 72 (19) Genova 43 (22) Milano 19 (20) Napoli 7 (21) Palermo 14 (23) Roma 66 (18) Torino 21 (21) Venezia 85 (21) Nazionale 18 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 29 ottobre 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 47,2 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).

Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: