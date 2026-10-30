Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 30 ottobre 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 30 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 31 ottobre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|58
|79
|20
|27
|7
|Cagliari
|64
|45
|51
|54
|62
|Firenze
|84
|69
|21
|54
|78
|Genova
|70
|24
|76
|56
|73
|Milano
|32
|36
|19
|33
|72
|Napoli
|1
|38
|67
|70
|36
|Palermo
|78
|4
|72
|84
|74
|Roma
|58
|70
|85
|21
|34
|Torino
|49
|82
|36
|69
|84
|Venezia
|21
|86
|70
|33
|63
|Nazionale
|6
|24
|10
|28
|63
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 19 – 24 – 49 – 62 – 64 – 85
- Numero Jolly: 27
- Numero Superstar: 83
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 – 4 – 20 – 21 – 24 – 32 – 36 – 38 – 45 – 49 – 51 – 58 – 64 – 69 – 70 – 78 – 79 – 82 – 84 – 86
- Numero Oro: 58
- Doppio Oro: 58 – 79
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 1.902.740 euro con i premi del Superenalotto;
- 441.222 euro con i premi Superstar;
- 435.504 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|6
|21.682,50 €
|Punti 4
|382
|350,54 €
|Punti 3
|15.288
|26,18 €
|Punti 2
|233.239
|5,31 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 25 sulla ruota di Torino, che non esce da ben 111 estrazioni.
|Bari
|85 (79)
|Cagliari
|11 (87)
|Firenze
|18 (64)
|Genova
|21 (102)
|Milano
|26 (63)
|Napoli
|17 (80)
|Palermo
|67 (69)
|Roma
|13 (106)
|Torino
|25 (111)
|Venezia
|60 (69)
|Nazionale
|29 (75)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stesso numero di concorsi anche per il 14 sulla ruota di Palermo.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|31 (19)
|Firenze
|72 (19)
|Genova
|43 (22)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|7 (21)
|Palermo
|14 (23)
|Roma
|66 (18)
|Torino
|21 (21)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|18 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 29 ottobre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 47,2 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).
Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: