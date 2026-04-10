Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 10 aprile 2026: numeri vincenti e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 10 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|79
|7
|19
|57
|33
|Cagliari
|62
|76
|31
|54
|48
|Firenze
|72
|11
|41
|48
|6
|Genova
|75
|60
|9
|41
|40
|Milano
|79
|28
|27
|18
|48
|Napoli
|2
|33
|78
|19
|74
|Palermo
|81
|44
|31
|63
|69
|Roma
|30
|11
|82
|56
|41
|Torino
|7
|43
|50
|18
|82
|Venezia
|8
|19
|36
|7
|75
|Nazionale
|18
|36
|75
|26
|27
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 10 90 3 58 13 17
- Numero Jolly: 32
- Numero Superstar: 7
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 7 8 9 11 19 28 30 31 33 41 43 44 60 62 72 75 76 79 81
- Numero Oro: 79
- Doppio Oro: 79 7
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 102 estrazioni.
|Bari
|41 (102)
|Cagliari
|41 (80)
|Firenze
|47 (92)
|Genova
|66 (62)
|Milano
|85 (78)
|Napoli
|40 (87)
|Palermo
|46 (84)
|Roma
|17 (65)
|Torino
|65 (65)
|Venezia
|65 (73)
|Nazionale
|22 (94)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 57 sulla ruota di Roma, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|1 (21)
|Cagliari
|59 (19)
|Firenze
|15 (20)
|Genova
|60 (18)
|Milano
|70 (21)
|Napoli
|16 (21)
|Palermo
|62 (22)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|27 (20)
|Venezia
|67 (19)
|Nazionale
|67 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 9 aprile 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 147,4 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: