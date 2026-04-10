Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 10 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 79 7 19 57 33 Cagliari 62 76 31 54 48 Firenze 72 11 41 48 6 Genova 75 60 9 41 40 Milano 79 28 27 18 48 Napoli 2 33 78 19 74 Palermo 81 44 31 63 69 Roma 30 11 82 56 41 Torino 7 43 50 18 82 Venezia 8 19 36 7 75 Nazionale 18 36 75 26 27

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 10 90 3 58 13 17

Numero Jolly: 32

Numero Superstar: 7

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 7 8 9 11 19 28 30 31 33 41 43 44 60 62 72 75 76 79 81

Numero Oro: 79

Doppio Oro: 79 7

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 102 estrazioni.

Bari 41 (102) Cagliari 41 (80) Firenze 47 (92) Genova 66 (62) Milano 85 (78) Napoli 40 (87) Palermo 46 (84) Roma 17 (65) Torino 65 (65) Venezia 65 (73) Nazionale 22 (94)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 57 sulla ruota di Roma, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 1 (21) Cagliari 59 (19) Firenze 15 (20) Genova 60 (18) Milano 70 (21) Napoli 16 (21) Palermo 62 (22) Roma 57 (25) Torino 27 (20) Venezia 67 (19) Nazionale 67 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 9 aprile 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 147,4 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: