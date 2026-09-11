Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 11 settembre 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 163 estrazioni.

Bari 67 (163) Cagliari 11 (60) Firenze 66 (93) Genova 21 (75) Milano 90 (69) Napoli 11 (67) Palermo 13 (90) Roma 13 (79) Torino 25 (84) Venezia 31 (121) Nazionale 78 (95)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 24 (23) Cagliari 59 (19) Firenze 72 (20) Genova 43 (21) Milano 19 (21) Napoli 16 (21) Palermo 14 (22) Roma 67 (18) Torino 84 (20) Venezia 89 (21) Nazionale 18 (20)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 10 settembre 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 223,2 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: