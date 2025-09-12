Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 12 settembre 2025: numeri vincenti, quote, jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 12 settembre 2025, sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 13 settembre 2025.

I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.

Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Ruota 1º 2º 3º 4º 5º Bari 32 23 69 2 62 Cagliari 39 54 6 5 53 Firenze 68 84 2 81 52 Genova 63 12 74 90 38 Milano 76 19 14 81 32 Napoli 52 9 4 16 84 Palermo 42 52 11 12 50 Roma 64 76 19 57 11 Torino 15 77 2 16 71 Venezia 24 64 74 25 53 Nazionale 12 16 64 52 81

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 65 29 33 52 63 44

Numero Jolly: 19

Numero Superstar: 84

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 6 9 12 15 19 23 24 32 39 42 52 54 63 64 68 69 76 77 84

Numero Oro: 32

Doppio Oro: 32 23

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

1.842.821 euro con i premi del Superenalotto;

461.830 euro con i premi Superstar;

413.581 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 3 42.013,40 € Punti 4 275 472,41 € Punti 3 12.098 32,07 € Punti 2 193.681 6,19 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 74 sulla ruota di Milano, che non esce da ben 133 estrazioni.

Bari 82 (82) Cagliari 42 (91) Firenze 34 (92) Genova 2 (104) Milano 74 (133) Napoli 44 (61) Palermo 59 (72) Roma 63 (64) Torino 7 (62) Venezia 89 (107) Nazionale 82 (91)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 67 (22) Cagliari 2 (21) Firenze 51 (21) Genova 54 (21) Milano 27 (19) Napoli 43 (19) Palermo 82 (19) Roma 12 (21) Torino 37 (19) Venezia 39 (22) Nazionale 10 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di giovedì 11 settembre 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a XX,X milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

