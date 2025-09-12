Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 12 settembre 2025: numeri vincenti, quote, jackpot
Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 12 settembre 2025: i numeri ritardatari prima dell'estrazione e il jackpot della sestina vincente
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 12 settembre 2025, sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 13 settembre 2025.
I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.
Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Ruota
|1º
|2º
|3º
|4º
|5º
|Bari
|32
|23
|69
|2
|62
|Cagliari
|39
|54
|6
|5
|53
|Firenze
|68
|84
|2
|81
|52
|Genova
|63
|12
|74
|90
|38
|Milano
|76
|19
|14
|81
|32
|Napoli
|52
|9
|4
|16
|84
|Palermo
|42
|52
|11
|12
|50
|Roma
|64
|76
|19
|57
|11
|Torino
|15
|77
|2
|16
|71
|Venezia
|24
|64
|74
|25
|53
|Nazionale
|12
|16
|64
|52
|81
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 65 29 33 52 63 44
- Numero Jolly: 19
- Numero Superstar: 84
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 6 9 12 15 19 23 24 32 39 42 52 54 63 64 68 69 76 77 84
- Numero Oro: 32
- Doppio Oro: 32 23
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 1.842.821 euro con i premi del Superenalotto;
- 461.830 euro con i premi Superstar;
- 413.581 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|3
|42.013,40 €
|Punti 4
|275
|472,41 €
|Punti 3
|12.098
|32,07 €
|Punti 2
|193.681
|6,19 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 74 sulla ruota di Milano, che non esce da ben 133 estrazioni.
|Bari
|82 (82)
|Cagliari
|42 (91)
|Firenze
|34 (92)
|Genova
|2 (104)
|Milano
|74 (133)
|Napoli
|44 (61)
|Palermo
|59 (72)
|Roma
|63 (64)
|Torino
|7 (62)
|Venezia
|89 (107)
|Nazionale
|82 (91)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|67 (22)
|Cagliari
|2 (21)
|Firenze
|51 (21)
|Genova
|54 (21)
|Milano
|27 (19)
|Napoli
|43 (19)
|Palermo
|82 (19)
|Roma
|12 (21)
|Torino
|37 (19)
|Venezia
|39 (22)
|Nazionale
|10 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di giovedì 11 settembre 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a XX,X milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: