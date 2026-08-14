Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 14 agosto 2026: numeri vincenti, quote e jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 14 agosto 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di lunedì 17 agosto 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 74 22 73 87 14 Cagliari 86 69 70 8 71 Firenze 53 31 14 6 81 Genova 23 84 10 63 35 Milano 40 64 54 33 80 Napoli 10 8 35 29 83 Palermo 33 72 89 14 80 Roma 81 23 29 31 74 Torino 56 84 85 75 48 Venezia 29 79 54 17 62 Nazionale 22 27 11 64 15

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 9 90 18 25 20 53

Numero Jolly: 49

Numero Superstar: 23

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 8 10 22 23 29 31 33 40 53 56 64 69 70 72 73 74 79 81 84 86

Numero Oro: 74

Doppio Oro: 74 22

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

3.072.846 euro con i premi del Superenalotto;

1.404.473 euro con i premi Superstar;

531.328 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 11 15.363,47 € Punti 4 1.327 130,31 € Punti 3 38.339 13,53 € Punti 2 442.440 5,00 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 147 estrazioni.

Bari 67 (147) Cagliari 19 (78) Firenze 53 (83) Genova 63 (88) Milano 65 (92) Napoli 70 (74) Palermo 53 (84) Roma 73 (67) Torino 37 (75) Venezia 31 (105) Nazionale 49 (96)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 24 (23) Cagliari 59 (20) Firenze 72 (21) Genova 43 (21) Milano 86 (17) Napoli 16 (25) Palermo 26 (22) Roma 67 (19) Torino 35 (20) Venezia 85 (22) Nazionale 32 (20)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 13 agosto 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 209,1 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: