Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 14 agosto 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 14 agosto 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di lunedì 17 agosto 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|74
|22
|73
|87
|14
|Cagliari
|86
|69
|70
|8
|71
|Firenze
|53
|31
|14
|6
|81
|Genova
|23
|84
|10
|63
|35
|Milano
|40
|64
|54
|33
|80
|Napoli
|10
|8
|35
|29
|83
|Palermo
|33
|72
|89
|14
|80
|Roma
|81
|23
|29
|31
|74
|Torino
|56
|84
|85
|75
|48
|Venezia
|29
|79
|54
|17
|62
|Nazionale
|22
|27
|11
|64
|15
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 9 90 18 25 20 53
- Numero Jolly: 49
- Numero Superstar: 23
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 8 10 22 23 29 31 33 40 53 56 64 69 70 72 73 74 79 81 84 86
- Numero Oro: 74
- Doppio Oro: 74 22
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 3.072.846 euro con i premi del Superenalotto;
- 1.404.473 euro con i premi Superstar;
- 531.328 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|11
|15.363,47 €
|Punti 4
|1.327
|130,31 €
|Punti 3
|38.339
|13,53 €
|Punti 2
|442.440
|5,00 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 147 estrazioni.
|Bari
|67 (147)
|Cagliari
|19 (78)
|Firenze
|53 (83)
|Genova
|63 (88)
|Milano
|65 (92)
|Napoli
|70 (74)
|Palermo
|53 (84)
|Roma
|73 (67)
|Torino
|37 (75)
|Venezia
|31 (105)
|Nazionale
|49 (96)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|59 (20)
|Firenze
|72 (21)
|Genova
|43 (21)
|Milano
|86 (17)
|Napoli
|16 (25)
|Palermo
|26 (22)
|Roma
|67 (19)
|Torino
|35 (20)
|Venezia
|85 (22)
|Nazionale
|32 (20)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 13 agosto 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 209,1 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: