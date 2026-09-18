Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 18 settembre 2026: numeri vincenti, quote, jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 18 settembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 19 settembre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|65
|30
|19
|81
|22
|Cagliari
|21
|64
|47
|42
|15
|Firenze
|72
|15
|7
|67
|90
|Genova
|63
|61
|34
|76
|6
|Milano
|80
|12
|7
|46
|79
|Napoli
|87
|31
|9
|22
|53
|Palermo
|21
|83
|6
|69
|13
|Roma
|78
|50
|70
|56
|30
|Torino
|15
|9
|18
|88
|46
|Venezia
|52
|28
|37
|30
|31
|Nazionale
|49
|67
|78
|32
|50
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 29 – 37 – 41 – 43 – 74 – 86
- Numero Jolly: 25
- Numero Superstar: 78
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 9 – 12 – 15 – 19 – 21 – 28 – 30 – 31 – 47 – 50 – 52 – 61 – 63 – 64 – 65 – 72 – 78 – 80 – 83 – 87
- Numero Oro: 65
- Doppio Oro: 65 – 30
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 1.980.123 euro con i premi del Superenalotto;
- 881.542 euro con i premi Superstar;
- 448.719 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|1
|135.496,72 €
|Punti 4
|265
|523,14 €
|Punti 3
|1.254
|36,97 €
|Punti 2
|188.863
|6,83 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 165 estrazioni.
|Bari
|67 (165)
|Cagliari
|54 (85)
|Firenze
|66 (95)
|Genova
|21 (77)
|Milano
|65 (110)
|Napoli
|67 (96)
|Palermo
|83 (98)
|Roma
|25 (74)
|Torino
|37 (101)
|Venezia
|31 (123)
|Nazionale
|78 (97)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (20)
|Cagliari
|69 (18)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|59 (18)
|Milano
|70 (25)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (21)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|19 (18)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 17 settembre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 28,8 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra monstre di 223 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 11 settembre 2025 a La Valletta Brianza (provincia di Lecco).
Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: