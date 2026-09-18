Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 18 settembre 2026: numeri vincenti, quote, jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 18 settembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 19 settembre 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 65 30 19 81 22 Cagliari 21 64 47 42 15 Firenze 72 15 7 67 90 Genova 63 61 34 76 6 Milano 80 12 7 46 79 Napoli 87 31 9 22 53 Palermo 21 83 6 69 13 Roma 78 50 70 56 30 Torino 15 9 18 88 46 Venezia 52 28 37 30 31 Nazionale 49 67 78 32 50

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 29 – 37 – 41 – 43 – 74 – 86

Numero Jolly: 25

Numero Superstar: 78

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 9 – 12 – 15 – 19 – 21 – 28 – 30 – 31 – 47 – 50 – 52 – 61 – 63 – 64 – 65 – 72 – 78 – 80 – 83 – 87

Numero Oro: 65

Doppio Oro: 65 – 30

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

1.980.123 euro con i premi del Superenalotto;

881.542 euro con i premi Superstar;

448.719 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 1 135.496,72 € Punti 4 265 523,14 € Punti 3 1.254 36,97 € Punti 2 188.863 6,83 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 67 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 165 estrazioni.

Bari 67 (165) Cagliari 54 (85) Firenze 66 (95) Genova 21 (77) Milano 65 (110) Napoli 67 (96) Palermo 83 (98) Roma 25 (74) Torino 37 (101) Venezia 31 (123) Nazionale 78 (97)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 72 (20) Cagliari 69 (18) Firenze 21 (20) Genova 59 (18) Milano 70 (25) Napoli 9 (21) Palermo 62 (21) Roma 57 (25) Torino 59 (20) Venezia 19 (18) Nazionale 18 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 17 settembre 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 28,8 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra monstre di 223 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 11 settembre 2025 a La Valletta Brianza (provincia di Lecco).

Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: