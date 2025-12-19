Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 19 dicembre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di 20 dicembre 2025.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 31 29 78 66 61 Cagliari 45 72 65 38 35 Firenze 80 1 33 11 36 Genova 15 81 2 47 83 Milano 88 52 4 76 24 Napoli 10 72 37 58 7 Palermo 78 5 34 48 35 Roma 23 22 42 75 2 Torino 73 59 48 47 70 Venezia 2 78 31 38 72 Nazionale 4 28 85 60 57

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 88 81 60 75 16 52

Numero Jolly: 40

Numero Superstar: 49

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 2 5 10 15 22 23 29 31 33 45 52 59 65 72 73 78 80 81 88

Numero Oro: 31

Doppio Oro: 31 29

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 136 estrazioni.

Bari 20 (105) Cagliari 19 (87) Firenze 42 (136) Genova 73 (92) Milano 73 (68) Napoli 58 (89) Palermo 5 (68) Roma 6 (73) Torino 88 (88) Venezia 71 (94) Nazionale 59 (125)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è l’86 sulla ruota di Milano, uscito per ben 24 edizioni del concorso.

Bari 72 (22) Cagliari 20 (19) Firenze 21 (22) Genova 59 (21) Milano 86 (24) Napoli 27 (20) Palermo 25 (22) Roma 57 (24) Torino 59 (20) Venezia 81 (19) Nazionale 1 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 18 dicembre.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 96,3 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: