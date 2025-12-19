Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 19 dicembre 2025: numeri vincenti e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 19 dicembre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di 20 dicembre 2025.
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|31
|29
|78
|66
|61
|Cagliari
|45
|72
|65
|38
|35
|Firenze
|80
|1
|33
|11
|36
|Genova
|15
|81
|2
|47
|83
|Milano
|88
|52
|4
|76
|24
|Napoli
|10
|72
|37
|58
|7
|Palermo
|78
|5
|34
|48
|35
|Roma
|23
|22
|42
|75
|2
|Torino
|73
|59
|48
|47
|70
|Venezia
|2
|78
|31
|38
|72
|Nazionale
|4
|28
|85
|60
|57
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 88 81 60 75 16 52
- Numero Jolly: 40
- Numero Superstar: 49
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 2 5 10 15 22 23 29 31 33 45 52 59 65 72 73 78 80 81 88
- Numero Oro: 31
- Doppio Oro: 31 29
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 136 estrazioni.
|Bari
|20 (105)
|Cagliari
|19 (87)
|Firenze
|42 (136)
|Genova
|73 (92)
|Milano
|73 (68)
|Napoli
|58 (89)
|Palermo
|5 (68)
|Roma
|6 (73)
|Torino
|88 (88)
|Venezia
|71 (94)
|Nazionale
|59 (125)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è l’86 sulla ruota di Milano, uscito per ben 24 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (22)
|Cagliari
|20 (19)
|Firenze
|21 (22)
|Genova
|59 (21)
|Milano
|86 (24)
|Napoli
|27 (20)
|Palermo
|25 (22)
|Roma
|57 (24)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|81 (19)
|Nazionale
|1 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 18 dicembre.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 96,3 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: