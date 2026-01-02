Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 2 gennaio 2026: numeri vincenti, quote, jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 2 gennaio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 3 gennaio 2025.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|69
|48
|61
|60
|29
|Cagliari
|77
|53
|87
|29
|64
|Firenze
|1
|83
|38
|53
|19
|Genova
|86
|46
|57
|41
|30
|Milano
|64
|72
|41
|14
|3
|Napoli
|73
|5
|29
|70
|86
|Palermo
|41
|66
|84
|14
|26
|Roma
|41
|14
|60
|78
|88
|Torino
|21
|70
|22
|52
|43
|Venezia
|19
|54
|80
|64
|46
|Nazionale
|1
|38
|70
|18
|69
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 29 33 47 56 69 89
- Numero Jolly: 16
- Numero Superstar: 7
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 3 6 8 13 14 16 19 30 34 43 54 61 62 67 70 82 85 86 89
- Numero Oro: 61
- Doppio Oro: 61 86
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.661.323 euro con i premi del Superenalotto;
- 1.142.706 euro con i premi Superstar;
- 580.759 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|6
|30.409,79 €
|Punti 4
|598
|309,97 €
|Punti 3
|20.931
|26,70 €
|Punti 2
|309.758
|5,60 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 143 estrazioni.
|Bari
|20 (112)
|Cagliari
|19 (94)
|Firenze
|42 (143)
|Genova
|52 (85)
|Milano
|73 (75)
|Napoli
|3 (60)
|Palermo
|36 (67)
|Roma
|6 (80)
|Torino
|89 (94)
|Venezia
|71 (101)
|Nazionale
|59 (132)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Milano, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (22)
|Cagliari
|20 (20)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|59 (21)
|Milano
|70 (25)
|Napoli
|27 (20)
|Palermo
|25 (22)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|54 (20)
|Venezia
|81 (19)
|Nazionale
|32 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 30 dicembre 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 99,6 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: