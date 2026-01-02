Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 2 gennaio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 3 gennaio 2025.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 69 48 61 60 29 Cagliari 77 53 87 29 64 Firenze 1 83 38 53 19 Genova 86 46 57 41 30 Milano 64 72 41 14 3 Napoli 73 5 29 70 86 Palermo 41 66 84 14 26 Roma 41 14 60 78 88 Torino 21 70 22 52 43 Venezia 19 54 80 64 46 Nazionale 1 38 70 18 69

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 29 33 47 56 69 89

Numero Jolly: 16

Numero Superstar: 7

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 3 6 8 13 14 16 19 30 34 43 54 61 62 67 70 82 85 86 89

Numero Oro: 61

Doppio Oro: 61 86

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.661.323 euro con i premi del Superenalotto;

1.142.706 euro con i premi Superstar;

580.759 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 6 30.409,79 € Punti 4 598 309,97 € Punti 3 20.931 26,70 € Punti 2 309.758 5,60 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 42 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 143 estrazioni.

Bari 20 (112) Cagliari 19 (94) Firenze 42 (143) Genova 52 (85) Milano 73 (75) Napoli 3 (60) Palermo 36 (67) Roma 6 (80) Torino 89 (94) Venezia 71 (101) Nazionale 59 (132)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Milano, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 72 (22) Cagliari 20 (20) Firenze 21 (20) Genova 59 (21) Milano 70 (25) Napoli 27 (20) Palermo 25 (22) Roma 57 (25) Torino 54 (20) Venezia 81 (19) Nazionale 32 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 30 dicembre 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 99,6 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: