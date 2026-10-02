Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 2 ottobre 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 2 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 3 ottobre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|61
|45
|73
|41
|66
|Cagliari
|23
|9
|47
|36
|34
|Firenze
|48
|58
|43
|2
|44
|Genova
|83
|87
|18
|12
|22
|Milano
|59
|31
|22
|41
|46
|Napoli
|70
|23
|27
|26
|5
|Palermo
|70
|48
|32
|86
|47
|Roma
|19
|25
|56
|38
|26
|Torino
|23
|33
|30
|57
|62
|Venezia
|52
|32
|46
|19
|51
|Nazionale
|39
|63
|14
|2
|85
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 2 – 31 – 55 – 56 – 73 – 84
- Numero Jolly: 77
- Numero Superstar: 41
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 18 – 19 – 23 – 25 – 31 – 32 – 33 – 43 – 45 – 47 – 48 – 52 – 58 – 59 – 61 – 70 – 73 – 79 – 83 – 87
- Numero Oro: 61
- Doppio Oro: 61 – 45
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- con i premi del Superenalotto;
- con i premi Superstar;
- con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|3
|45.716,14 €
|Punti 4
|267
|527,95 €
|Punti 3
|12.336
|34,19 €
|Punti 2
|219.136
|5,96 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 105 estrazioni.
|Bari
|21 (99)
|Cagliari
|11 (72)
|Firenze
|66 (105)
|Genova
|21 (87)
|Milano
|84 (71)
|Napoli
|11 (79)
|Palermo
|16 (72)
|Roma
|13 (91)
|Torino
|25 (96)
|Venezia
|68 (73)
|Nazionale
|85 (77)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (20)
|Cagliari
|69 (18)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|59 (18)
|Milano
|70 (25)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (21)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|19 (18)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 1° ottobre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 34,8 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra monstre di 223 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 11 settembre 2025 a La Valletta Brianza (provincia di Lecco).
Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: