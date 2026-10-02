Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 2 ottobre 2026: numeri vincenti, quote e jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 2 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 3 ottobre 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 61 45 73 41 66 Cagliari 23 9 47 36 34 Firenze 48 58 43 2 44 Genova 83 87 18 12 22 Milano 59 31 22 41 46 Napoli 70 23 27 26 5 Palermo 70 48 32 86 47 Roma 19 25 56 38 26 Torino 23 33 30 57 62 Venezia 52 32 46 19 51 Nazionale 39 63 14 2 85

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 2 – 31 – 55 – 56 – 73 – 84

Numero Jolly: 77

Numero Superstar: 41

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 18 – 19 – 23 – 25 – 31 – 32 – 33 – 43 – 45 – 47 – 48 – 52 – 58 – 59 – 61 – 70 – 73 – 79 – 83 – 87

Numero Oro: 61

Doppio Oro: 61 – 45

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.005.929 € con i premi del Superenalotto;

con i premi del Superenalotto; 393.405 € con i premi Superstar;

con i premi Superstar; 450.791 € con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 3 45.716,14 € Punti 4 267 527,95 € Punti 3 12.336 34,19 € Punti 2 219.136 5,96 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 105 estrazioni.

Bari 21 (99) Cagliari 11 (72) Firenze 66 (105) Genova 21 (87) Milano 84 (71) Napoli 11 (79) Palermo 16 (72) Roma 13 (91) Torino 25 (96) Venezia 68 (73) Nazionale 85 (77)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 72 (20) Cagliari 69 (18) Firenze 21 (20) Genova 59 (18) Milano 70 (25) Napoli 9 (21) Palermo 62 (21) Roma 57 (25) Torino 59 (20) Venezia 19 (18) Nazionale 18 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 1° ottobre 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 34,8 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra monstre di 223 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 11 settembre 2025 a La Valletta Brianza (provincia di Lecco).

Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: