Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 22 agosto 2025: i numeri ritardatari e il jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 22 agosto 2025, avverranno a partire dalle ore 20.

I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.

Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 150 estrazioni.

Bari 82 (72) Cagliari 42 (81) Firenze 26 (150) Genova 2 (94) Milano 74 (123) Napoli 49 (52) Palermo 59 (62) Roma 87 (86) Torino 37 (52) Venezia 89 (97) Nazionale 21 (90)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 47 (19) Cagliari 90 (21) Firenze 21 (19) Genova 59 (19) Milano 86 (24) Napoli 11 (20) Palermo 6 (21) Roma 79 (20) Torino 49 (20) Venezia 45 (27) Nazionale 32 (20)

I numeri delle scorse edizioni

Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di giovedì 21 agosto 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 41,4 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: