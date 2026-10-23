Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 23 ottobre 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 23 ottobre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 24 ottobre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|36
|44
|37
|58
|14
|Cagliari
|80
|73
|4
|1
|89
|Firenze
|6
|36
|12
|53
|66
|Genova
|85
|3
|23
|49
|13
|Milano
|83
|2
|4
|87
|89
|Napoli
|27
|74
|72
|31
|13
|Palermo
|44
|48
|20
|51
|16
|Roma
|83
|7
|89
|84
|46
|Torino
|21
|7
|29
|79
|17
|Venezia
|67
|52
|84
|57
|16
|Nazionale
|69
|7
|47
|52
|59
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 29 – 34 – 41 – 66 – 81 – 83
- Numero Jolly: 37
- Numero Superstar: 21
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 12 – 21 – 23 – 27 – 36 – 37 – 44 – 48 – 52 – 67 – 73 – 74 – 80 – 83 – 85
- Numero Oro: 36
- Doppio Oro: 36 – 44
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 1.912.335 euro con i premi del Superenalotto;
- 525.904 euro con i premi Superstar;
- 433.969 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|3
|43.581,21 €
|Punti 4
|287
|468,84 €
|Punti 3
|11.381
|35,34 €
|Punti 2
|192.997
|6,45 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 117 estrazioni.
|Bari
|85 (77)
|Cagliari
|11 (84)
|Firenze
|66 (117)
|Genova
|21 (99)
|Milano
|26 (60)
|Napoli
|17 (77)
|Palermo
|16 (74)
|Roma
|13 (103)
|Torino
|25 (108)
|Venezia
|67 (80)
|Nazionale
|29 (72)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 14 sulla ruota di Palermo, uscito per ben 24 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|31 (19)
|Firenze
|56 (20)
|Genova
|43 (22)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|7 (21)
|Palermo
|14 (24)
|Roma
|66 (18)
|Torino
|67 (20)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 22 ottobre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 44,2 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).
Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: