Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 25 settembre 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 101 estrazioni.

Bari 21 (96) Cagliari 11 (68) Firenze 66 (101) Genova 21 (83) Milano 57 (75) Napoli 11 (75) Palermo 68 (81) Roma 13 (87) Torino 25 (92) Venezia 68 (69) Nazionale 85 (73)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti. Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 22 edizioni del concorso.

Bari 24 (22) Cagliari 59 (18) Firenze 56 (21) Genova 43 (21) Milano 19 (19) Napoli 16 (19) Palermo 14 (23) Roma 67 (18) Torino 5 (20) Venezia 85 (20) Nazionale 18 (20)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 24 settembre 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 30,4 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra monstre di 223 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 11 settembre 2025 a La Valletta Brianza (provincia di Lecco).

Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: