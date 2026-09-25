Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 25 settembre 2026: numeri ritardatari e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 25 settembre 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 66 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 101 estrazioni.
|Bari
|21 (96)
|Cagliari
|11 (68)
|Firenze
|66 (101)
|Genova
|21 (83)
|Milano
|57 (75)
|Napoli
|11 (75)
|Palermo
|68 (81)
|Roma
|13 (87)
|Torino
|25 (92)
|Venezia
|68 (69)
|Nazionale
|85 (73)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti. Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 22 edizioni del concorso.
|Bari
|24 (22)
|Cagliari
|59 (18)
|Firenze
|56 (21)
|Genova
|43 (21)
|Milano
|19 (19)
|Napoli
|16 (19)
|Palermo
|14 (23)
|Roma
|67 (18)
|Torino
|5 (20)
|Venezia
|85 (20)
|Nazionale
|18 (20)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 24 settembre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 30,4 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra monstre di 223 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 11 settembre 2025 a La Valletta Brianza (provincia di Lecco).
Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: