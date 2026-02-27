Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 27 febbraio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 28 febbraio 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 86 45 22 56 80 Cagliari 25 46 60 14 2 Firenze 86 30 43 3 62 Genova 7 83 57 60 14 Milano 39 26 63 54 64 Napoli 13 59 18 15 84 Palermo 81 78 58 87 82 Roma 69 36 51 33 71 Torino 19 54 34 26 25 Venezia 37 23 5 44 26 Nazionale 7 28 89 63 27

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 49 55 14 71 79 10

Numero Jolly: 80

Numero Superstar: 36

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 5 10 14 20 21 22 23 24 31 36 41 44 46 50 56 58 77 82 87

Numero Oro: 1

Doppio Oro: 1 31

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.126.055 euro con i premi del Superenalotto;

602.686 euro con i premi Superstar;

471.597 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 0 Punti 5+1 0 0 Punti 5 5 28.401,46 euro Punti 4 482 314,46 Punti 3 19.601 22,56 Punti 2 278.056 5

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 55 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 118 estrazioni.

Bari 41 (77) Cagliari 55 (118) Firenze 16 (98) Genova 34 (105) Milano 45 (67) Napoli 84 (73) Palermo 46 (59) Roma 81 (84) Torino 40 (68) Venezia 48 (58) Nazionale 27 (98)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 72 (20) Cagliari 69 (18) Firenze 21 (20) Genova 59 (18) Milano 70 (25) Napoli 9 (21) Palermo 62 (21) Roma 57 (25) Torino 59 (20) Venezia 19 (18) Nazionale 18 (23)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di (volta precedente).

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta a a 126 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

