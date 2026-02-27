Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 27 febbraio 2026: numeri vincenti, quote, jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 27 febbraio 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 28 febbraio 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|86
|45
|22
|56
|80
|Cagliari
|25
|46
|60
|14
|2
|Firenze
|86
|30
|43
|3
|62
|Genova
|7
|83
|57
|60
|14
|Milano
|39
|26
|63
|54
|64
|Napoli
|13
|59
|18
|15
|84
|Palermo
|81
|78
|58
|87
|82
|Roma
|69
|36
|51
|33
|71
|Torino
|19
|54
|34
|26
|25
|Venezia
|37
|23
|5
|44
|26
|Nazionale
|7
|28
|89
|63
|27
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 49 55 14 71 79 10
- Numero Jolly: 80
- Numero Superstar: 36
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 1 5 10 14 20 21 22 23 24 31 36 41 44 46 50 56 58 77 82 87
- Numero Oro: 1
- Doppio Oro: 1 31
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.126.055 euro con i premi del Superenalotto;
- 602.686 euro con i premi Superstar;
- 471.597 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|0
|Punti 5+1
|0
|0
|Punti 5
|5
|28.401,46 euro
|Punti 4
|482
|314,46
|Punti 3
|19.601
|22,56
|Punti 2
|278.056
|5
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 55 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 118 estrazioni.
|Bari
|41 (77)
|Cagliari
|55 (118)
|Firenze
|16 (98)
|Genova
|34 (105)
|Milano
|45 (67)
|Napoli
|84 (73)
|Palermo
|46 (59)
|Roma
|81 (84)
|Torino
|40 (68)
|Venezia
|48 (58)
|Nazionale
|27 (98)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (20)
|Cagliari
|69 (18)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|59 (18)
|Milano
|70 (25)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (21)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|19 (18)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di (volta precedente).
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta a a 126 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: