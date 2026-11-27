Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 27 novembre 2026: numeri vincenti e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 27 novembre 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 28 novembre 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|83
|4
|29
|41
|19
|Cagliari
|9
|54
|20
|12
|83
|Firenze
|6
|84
|86
|76
|23
|Genova
|9
|16
|43
|53
|75
|Milano
|54
|34
|75
|7
|66
|Napoli
|18
|22
|33
|3
|13
|Palermo
|27
|29
|15
|14
|20
|Roma
|82
|45
|42
|49
|50
|Torino
|87
|44
|20
|25
|31
|Venezia
|39
|22
|6
|48
|50
|Nazionale
|26
|29
|61
|90
|76
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 56 30 22 85 14 38
- Numero Jolly: 67
- Numero Superstar: 64
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 4 6 9 16 18 20 22 27 29 34 39 43 44 45 54 82 83 84 86 87
- Numero Oro: 83
- Doppio Oro: 83 4
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 25 sulla ruota di Torino, che non esce da ben 128 estrazioni.
|Bari
|85 (93)
|Cagliari
|35 (79)
|Firenze
|46 (80)
|Genova
|36 (82)
|Milano
|26 (80)
|Napoli
|17 (97)
|Palermo
|67 (86)
|Roma
|14 (84)
|Torino
|25 (128)
|Venezia
|60 (66)
|Nazionale
|29 (92)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 24 sulla ruota di Bari, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stesso numero di concorsi anche per il 14 sulla ruota di Palermo.
|Bari
|24 (23)
|Cagliari
|31 (19)
|Firenze
|72 (19)
|Genova
|43 (22)
|Milano
|19 (20)
|Napoli
|7 (21)
|Palermo
|14 (23)
|Roma
|66 (18)
|Torino
|21 (21)
|Venezia
|85 (21)
|Nazionale
|18 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 26 novembre 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 59,6 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 223 milioni di euro, è stata vinta l’11 settembre 2026 a La Valletta Brianza (Lecco).
Sono state 132 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: