Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 29 agosto 2025: i numeri ritardatari e il jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 29 agosto 2025, avverranno a partire dalle ore 20.

I numeri delle dieci ruote delle città e di quella Nazionale sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l’estrazione.

Potete trovare su questa pagina tutti i numeri usciti nelle sale di Roma, Milano e Napoli e la combinazione vincente del Superenalotto.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 26 sulla ruota di Firenze, che non esce da ben 154 estrazioni.

Bari 82 (76)
Cagliari 42 (85)
Firenze 26 (154)
Genova 2 (98)
Milano 74 (127)
Napoli 49 (56)
Palermo 59 (66)
Roma 87 (90)
Torino 37 (56)
Venezia 89 (101)
Nazionale 21 (94)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 30 sulla ruota di Genova, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 67 (22)
Cagliari 2 (21)
Firenze 51 (21)
Genova 54 (21)
Milano 27 (19)
Napoli 43 (19)
Palermo 82 (19)
Roma 12 (21)
Torino 37 (19)
Venezia 39 (22)
Nazionale 10 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di giovedì 28 agosto 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 44,1 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere:

Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto: estrazioni di venerdi 22 agosto 2025

