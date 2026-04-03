Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 3 aprile 2026: numeri vincenti, quote e jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 3 aprile 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 4 aprile 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|70
|81
|90
|42
|35
|Cagliari
|9
|74
|68
|25
|48
|Firenze
|49
|25
|76
|87
|82
|Genova
|73
|24
|80
|85
|47
|Milano
|4
|45
|73
|48
|42
|Napoli
|51
|57
|56
|43
|50
|Palermo
|49
|14
|82
|40
|68
|Roma
|12
|79
|82
|18
|87
|Torino
|9
|52
|39
|90
|85
|Venezia
|53
|75
|16
|59
|18
|Nazionale
|84
|64
|17
|1
|32
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 28 – 52 – 53 – 64 – 66 – 72
- Numero Jolly: 44
- Numero Superstar: 6
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 04 – 09 – 12 – 14 – 24 – 25 – 45 – 49 – 51 – 52 – 53 – 57 – 68 – 70 – 73 – 74 – 75 – 79 – 81 – 90
- Numero Oro: 70
- Doppio Oro: 70 – 81
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.164.945 euro con i premi del Superenalotto;
- 504.924 euro con i premi Superstar;
- 473.773 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|2
|74.122,59 €
|Punti 4
|350
|433,51 €
|Punti 3
|15.244
|29,86 €
|Punti 2
|236.145
|5,97 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 98 estrazioni.
|Bari
|41 (98)
|Cagliari
|41 (76)
|Firenze
|47 (88)
|Genova
|70 (76)
|Milano
|45 (88)
|Napoli
|40 (83)
|Palermo
|46 (80)
|Roma
|17 (61)
|Torino
|65 (61)
|Venezia
|65 (69)
|Nazionale
|22 (90)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 70 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|72 (20)
|Cagliari
|69 (18)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|59 (18)
|Milano
|70 (25)
|Napoli
|9 (21)
|Palermo
|62 (21)
|Roma
|57 (25)
|Torino
|59 (20)
|Venezia
|19 (18)
|Nazionale
|18 (23)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 2 aprile 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 143,9 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: