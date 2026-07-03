Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 3 luglio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 135 estrazioni.

Bari 67 (123) Cagliari 19 (54) Firenze 17 (67) Genova 4 (77) Milano 65 (68) Napoli 40 (135) Palermo 61 (63) Roma 77 (78) Torino 49 (112) Venezia 31 (81) Nazionale 49 (80)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 26 sulla ruota di Palermo, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stesso numero di estrazioni anche per il 24 sulla ruota di Bari e il 16 sulla ruota di Napoli.

Bari 24 (23) Cagliari 59 (19) Firenze 72 (22) Genova 43 (20) Milano 19 (19) Napoli 16 (23) Palermo 26 (23) Roma 67 (20) Torino 5 (19) Venezia 85 (21) Nazionale 32 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 2 luglio 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 188,3 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: