Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 3 sabato: numeri ritardatari, quote e jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 3 ottobre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 4 ottobre 2025.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Ruota 1º 2º 3º 4º 5º Bari 53 23 54 72 37 Cagliari 6 51 36 11 12 Firenze 68 24 19 47 46 Genova 84 56 75 86 26 Milano 15 85 8 25 19 Napoli 70 27 42 41 6 Palermo 69 10 86 18 4 Roma 68 15 44 14 74 Torino 42 2 58 19 38 Venezia 62 4 76 86 70 Nazionale 65 23 81 54 75

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 75 4 69 79 2 88

Numero Jolly: 12

Numero Superstar: 7

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 4 6 10 15 23 24 27 36 42 51 53 54 56 62 68 69 70 84 85

Numero Oro: 53

Doppio Oro: 23

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

1.986.801 euro con i premi del Superenalotto;

992.974 euro con i premi Superstar;

419.672 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 1 127.893,93 € Punti 4 409 319,18 € Punti 3 17.179 22,84 € Punti 2 267.199 5,00 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 105 estrazioni.

Bari 82 (96) Cagliari 85 (102) Firenze 42 (92) Genova 56 (69) Milano 25 (95) Napoli 25 (66) Palermo 59 (86) Roma 63 (78) Torino 7 (76) Venezia 5 (92) Nazionale 82 (105)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 49 (20) Cagliari 90 (21) Firenze 21 (20) Genova 20 (19) Milano 86 (24) Napoli 11 (21) Palermo 62 (23) Roma 79 (21) Torino 49 (20) Venezia 45 (25) Nazionale 67 (22)

I numeri delle scorse edizioni

Potete trovare qui i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di giovedì 2 ottobre 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 54,8 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: