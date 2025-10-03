Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 3 sabato: numeri ritardatari, quote e jackpot
Scopri i numeri del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto di oggi venerdì 3 ottobre 2025
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 3 ottobre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 4 ottobre 2025.
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Ruota
|1º
|2º
|3º
|4º
|5º
|Bari
|53
|23
|54
|72
|37
|Cagliari
|6
|51
|36
|11
|12
|Firenze
|68
|24
|19
|47
|46
|Genova
|84
|56
|75
|86
|26
|Milano
|15
|85
|8
|25
|19
|Napoli
|70
|27
|42
|41
|6
|Palermo
|69
|10
|86
|18
|4
|Roma
|68
|15
|44
|14
|74
|Torino
|42
|2
|58
|19
|38
|Venezia
|62
|4
|76
|86
|70
|Nazionale
|65
|23
|81
|54
|75
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 75 4 69 79 2 88
- Numero Jolly: 12
- Numero Superstar: 7
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 4 6 10 15 23 24 27 36 42 51 53 54 56 62 68 69 70 84 85
- Numero Oro: 53
- Doppio Oro: 23
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 1.986.801 euro con i premi del Superenalotto;
- 992.974 euro con i premi Superstar;
- 419.672 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|1
|127.893,93 €
|Punti 4
|409
|319,18 €
|Punti 3
|17.179
|22,84 €
|Punti 2
|267.199
|5,00 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 105 estrazioni.
|Bari
|82 (96)
|Cagliari
|85 (102)
|Firenze
|42 (92)
|Genova
|56 (69)
|Milano
|25 (95)
|Napoli
|25 (66)
|Palermo
|59 (86)
|Roma
|63 (78)
|Torino
|7 (76)
|Venezia
|5 (92)
|Nazionale
|82 (105)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|49 (20)
|Cagliari
|90 (21)
|Firenze
|21 (20)
|Genova
|20 (19)
|Milano
|86 (24)
|Napoli
|11 (21)
|Palermo
|62 (23)
|Roma
|79 (21)
|Torino
|49 (20)
|Venezia
|45 (25)
|Nazionale
|67 (22)
I numeri delle scorse edizioni
Potete trovare qui i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di giovedì 2 ottobre 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 54,8 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
