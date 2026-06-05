Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 5 giugno 2026: numeri vincenti, quote, jackpot
Tutti i numeri usciti nell'estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i ritardatari, i frequenti e il jackpot
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 5 giugno 2026.
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 5 giugno 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 6 giugno 2026.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|11
|36
|33
|25
|57
|Cagliari
|57
|4
|70
|22
|73
|Firenze
|39
|71
|83
|31
|72
|Genova
|79
|89
|18
|80
|5
|Milano
|15
|68
|19
|49
|87
|Napoli
|10
|56
|66
|58
|7
|Palermo
|50
|27
|19
|6
|75
|Roma
|60
|24
|39
|79
|62
|Torino
|75
|47
|41
|84
|45
|Venezia
|56
|8
|84
|38
|9
|Nazionale
|61
|62
|68
|30
|75
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 9 25 51 63 73 89
- Numero Jolly: 90
- Numero Superstar: 40
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 4 8 10 11 15 24 27 33 36 39 47 50 56 57 60 68 71 75 79 89
- Numero Oro: 11
- Doppio Oro: 11 36
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.244.400 euro con i premi del Superenalotto;
- 683.293 euro con i premi Superstar;
- 499.515 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|3
|51.189,62 €
|Punti 4
|517
|305,00 €
|Punti 3
|17.106
|27,60 €
|Punti 2
|282.596
|5,17 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 119 estrazioni.
|Bari
|67 (107)
|Cagliari
|41 (112)
|Firenze
|3 (56)
|Genova
|6 (84)
|Milano
|77 (91)
|Napoli
|40 (119)
|Palermo
|90 (89)
|Roma
|77 (62)
|Torino
|65 (97)
|Venezia
|31 (65)
|Nazionale
|58 (67)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.
|Bari
|1 (21)
|Cagliari
|59 (19)
|Firenze
|15 (21)
|Genova
|43 (19)
|Milano
|19 (19)
|Napoli
|16 (24)
|Palermo
|26 (22)
|Roma
|67 (21)
|Torino
|84 (19)
|Venezia
|53 (21)
|Nazionale
|32 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 4 giugno 2026.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 174,1 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Ecco le nostre guide per sapere: