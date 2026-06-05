Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 5 giugno 2026.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 5 giugno 2026 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 6 giugno 2026.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 11 36 33 25 57 Cagliari 57 4 70 22 73 Firenze 39 71 83 31 72 Genova 79 89 18 80 5 Milano 15 68 19 49 87 Napoli 10 56 66 58 7 Palermo 50 27 19 6 75 Roma 60 24 39 79 62 Torino 75 47 41 84 45 Venezia 56 8 84 38 9 Nazionale 61 62 68 30 75

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 9 25 51 63 73 89

Numero Jolly: 90

Numero Superstar: 40

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 4 8 10 11 15 24 27 33 36 39 47 50 56 57 60 68 71 75 79 89

Numero Oro: 11

Doppio Oro: 11 36

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.244.400 euro con i premi del Superenalotto;

683.293 euro con i premi Superstar;

499.515 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 3 51.189,62 € Punti 4 517 305,00 € Punti 3 17.106 27,60 € Punti 2 282.596 5,17 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 119 estrazioni.

Bari 67 (107) Cagliari 41 (112) Firenze 3 (56) Genova 6 (84) Milano 77 (91) Napoli 40 (119) Palermo 90 (89) Roma 77 (62) Torino 65 (97) Venezia 31 (65) Nazionale 58 (67)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso.

Bari 1 (21) Cagliari 59 (19) Firenze 15 (21) Genova 43 (19) Milano 19 (19) Napoli 16 (24) Palermo 26 (22) Roma 67 (21) Torino 84 (19) Venezia 53 (21) Nazionale 32 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Prima di scegliere i numeri su cui scommettere per le estrazioni di questa sera, vi consigliamo di dare un’occhiata alle combinazioni estratte nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 4 giugno 2026.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 174,1 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: